Milan, l’annuncio di Ibrahimovic sul rinnovo: “Se Maldini vuole…”

Zlatan Ibrahimovic, intervenuto da Fabio Fazio, ha parlato della eventualità di restare nelle file del Milan nella prossima stagione.

Zlatan Ibrahimovic, dopo le fatiche al festival di Sanremo, ha concesso la canonica intervista agli ospiti della kermesse ai microfoni di Fabio Fazio, in collegamento a Che tempo che fa.

Lo svedese ha parlato del festival, ma incalzato dal conduttore RAI ha parlato della possibilità di continuare la carriera malgrado la sua età avanzata. Infatti ad ottobre Ibra compirà quarant’anni.

Ibra parla del possibile rinnovo

Lo svedese, come ogni ospite al festival di Sanremo, è stato invitato da Fabio Fazio ai microfoni di Che tempo che fa.

Ecco le sue parole del rinnovo:

“Il Rinnovo col Milan? se Maldini vuole basta che mi chiami, lui ha il mio numero”.

Inoltre ha concesso una riflessione sulla gara di oggi del Milan a Verona:

“Volevo essere in campo, mi sento sempre in partita anche quando sono fuori. Durante Sanremo mi è mancata troppo la squadra, un giorno senza loro e come stare un giorno senza i miei figli”.

Ibra sulla corsa scudetto all’Inter:

“Il campionato non è chiuso, tuttavia l’Inter ha più tempo per recuperare. Tuttavia noi ci crediamo e nulla è ancora deciso”.

Sul suo rapporto con Rino Gattuso:

“Rino è il calciatore preferito di mio figlio maggiore, ricordo che quando ero al Milan una volta lo misi a testa in giù”.

Su Galliani e la cessione al PSG:

“Non gli ho parlato per anni dopo la cessione a due giorni dal mercato… Tuttavia gli voglio bene, lo chiamo il capo”.

Sul figlio minore:

“L’ho mandato a scuola di taekwondo, ma lui mi ha detto che con quello non si guadagna. Dopo la cintura mi ha detto che non ce la faceva più”.