Serie A, classifica aggiornata dopo Verona-Milan: Inter a -3 | Foto

La classifica di Serie A aggiornata dopo Verona-Milan. I rossoneri sbancano al Bentegodi per 2-0 e consolidano il secondo posto

Il Milan ritorna in corsa e vince con grande merito contro il Verona di Juric. Il match, terminato 0-2, ha visto i rossoneri di Pioli giocare con grande estro e tecnica. La buona notizia arriva anche dai marcatori: primi gol con la maglia rossonera in Serie A per Rade Krunic e Diogo Dalot.

Il bosniaco ha messo a segno una rete da punizione calciata in maniera spettacolare nel primo tempo. Non meno bello il gol del terzino portoghese, arrivato nella seconda frazione di gara a seguito di una grande azione di squadra. Dalot finalmente può contare una più che sufficiente prestazione in campionato.

Leggi anche:

Adesso il Milan è a quota 56 punti in classifica, soltanto tre punti lo separano dalla vetta, occupata dall’Inter di Conte. I nerazzuri però devono ancora disputare la 26esima giornata di campionato: domani sera a San Siro ospiteranno l’Atalanta del Gasp.

Ma per la squadra di Pioli era importante vincere oggi, consolidare il secondo posto e guardare con più fiducia alla qualificazione alla Champions League.

Di seguito la classifica aggiornata al post Verona-Milan: