Serie A, il Napoli vince ed è a -9 dal Milan | La classifica

Il Napoli batte il Bologna in casa è si tiene in scia Champions League, tornando a -3 dalla Roma con una gara da recuperare.

Il Napoli di Rino Gattuso era chiamato a rispondere alle vittorie delle squadre impegnate nella lotta alla Champions League e non ha fallito. Gli azzurri battono il Bologna in casa con un secco 3-1 e domani spereranno in un passo falso dell’Atalanta, impegnata contro l’Inter.

Gara subito in discesa per i campani, sbloccata all’ottavo con un bel tiro piazzato di capitan Insigne. Il Bologna tuttavia non si arrende e trova due volte la rete, ma in entrambi i casi il gol non è stato convalidato. Nella ripresa l’ingresso di Osimhen spacca la gara, con il nigeriano che trova un prepotente gol in contropiede. La squadra di Mihajlovic tuttavia non esce dalla gara e trova il gol della speranza con un inserimento di Soriano, abile a sfruttare una sponda di Skov Olsen. Insigne trova il gol vittoria da fuori area, superando Cavani nella classifica dei marcatori della storia del Napoli.

La classifica dopo Napoli-Bologna

Punti vitali per il Napoli, che tocca quota 47 con una gara in meno, e che vincendo il recupero contro la Juventus aggancerebbe il quarto posto, occupato attualmente dalla Roma a quota 50 punti. Per il Bologna invece i punti restano 28, con 8 punti sulla terzultima.

Ecco la classifica dopo il posticipo della domenica: