Dalot, l’agente: “E’ felice, per il riscatto aspettiamo il momento giusto”

Diogo Dalot è stata ieri protagonista di una grande prova, condita col gol, tuttavia il riscatto del portoghese resta in bilico. Le parole del suo agente a riguardo.

Diogo Dalot ieri contro il Verona ha trovato la sua prima rete in Serie A con un gran gol all’incrocio dei pali. In generale il portoghese ha giocato una gran prova in entrambe le fasi, malgrado il poco preavviso dovuto al forfait dell’ultimo minuto di Theo Hernandez.

La prova del lusitano è un ottimo segnale, visto il periodo poco brillante vissuto dal calciatore di proprietà del Manchester United, tuttavia il riscatto del terzino portoghese è ancora un’incognita per le parti.

A questo proposito il suo procuratore, Carlos Gonçalves, ha concesso una lunga intervista parlando dell’esperienza meneghina del suo assistito e della possibilità di riscatto di Dalot da parte del Milan.

Gonçalves: “Riscatto di Dalot al momento giusto”

Diogo Dalot sta vivendo una stagione altalenante, con due gol all’attivo – uno in Europa League e uno in Serie A – ma anche prove poche poco brillanti sul piano della prestazione. Ieri è stato chiamato in causa con poco preavviso, visto l’infortunio dell’ultimo minuto occorso a Theo Hernandez.

Il lusitano ha risposto con una grande prova e un gol splendido che potrebbero rilanciare le speranze del portoghese di restare al Milan.

Sulla possibilità del rinnovo si è espresso Carlos Gonçalves, suo procuratore, ai microfoni di Calciomercato.it. Ecco le sue parole in merito al suo assistito:

“Ieri Diogo era molto felice per la prova e il gol, ci siamo sentiti subito dopo la partita. Qui è molto felice, il Milan è un club ricco di storia e tradizione, ha molta voglia di vincere e ci sono calciatori come Zlatan Ibrahimovic. Inoltre è felice di vivere a Milano ed ha un ottimo rapporto con tutti i compagni. Sul riscatto ne parleremo con il club al momento giusto, adesso il calciatore è concentrato sul campo, e tornare a Manchester giovedì sarà molto particolare per lui”.