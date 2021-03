Inter-Atalanta 1-0, i nerazzurri tornano a +6: la classifica aggiornata

L’inter batte l’Atalanta nel posticipo della 26esima giornata e allunga sul Milan. L’Atalanta rimane a -7, la classifica aggiornata

L’inter vince il posticipo che chiude la 26esima giornata, contro l’Atalanta, per 1 a 0, con la rete al 54” di Milan Skriniar. Una vittoria importante per gli uomini di Conte, che risponde alle vittorie di Juventus contro la Lazio e del Milan contro il Verona. L’inter continua la sua corsa con la 7ma vittoria consecutiva, in una giornata che ha impegnato le prime tre della classe in match velenosi e insidiosi.

Sia per Juve e Milan che per l’Inter, la giornata appena conclusa presentava molte difficoltà. I nerazzurri di Conte accelerano e si riportano a + 6 dal Milan e a + 10 dalla Juventus. L’Atalanta invece, che ha per larghi tratti dominato, rimane a – 7 dal Milan, -1 dalla Roma al quarto posto e -13 dalla vetta.

La classifica dopo Inter-Atalanta

Questa sera il popolo milanista era diviso. Da un lato l’Inter vincendo ha allungato, andando +6 (con 3 partite di distanza visti gli scontri diretti). D’altra parte con una vittoria, Gasperini si sarebbe insidiato pericolosamente a -4 dai rossoneri. Se è vero che con questa partita l’Atalanta rimane a -7, è anche vero che l’Inter ormai dopo 7 vittorie di fila ha fatto le prime prove di fuga.

In ogni caso il Milan ha il destino nelle proprie mani, e sta raccogliendo il massimo da una stagione difficilissima. Le rivali sono molte, e la classifica è cortissima.

Ecco la classifica aggiornata dopo il posticipo del lunedì