Infortunio Lozano, può rientrare per Milan-Napoli: Gattuso spera

In casa Napoli tutti gli occhi sono tutti su Hirving Lozano, fuori da un mese e che punta a rientrare nel posticipo di domenica contro il Milan.

Gennaro Gattuso, malgrado qualche infortunio di troppo, non vuole perdere punti in vista della corsa alla Champions League. Domenica il Napoli affronterà il Milan in uno scontro diretto che dirà molto sulle ambizioni di entrambe le compagini.

Uno dei calciatori che più sta mancando agli azzurri in queste settimane è l’ala messicana Hirving Lozano, che in questa stagione ha trovato un rendimento superlativo nonché un ruolo centrale nello scacchiere tattico del tecnico calabrese.

Il messicano sta accelerando i tempi di recupero per tornare in campo il prima possibile, dopo essere mancato per oltre un mese per infortunio.

Lozano vuole tornare in Milan-Napoli

Gennaro Gattuso, in questa stagione, ha rilanciato il talento di Hirving Lozano, dopo che nella scorsa stagione il messicano aveva molto faticato a integrarsi nel nostro calcio.

El Chucky in stagione ha siglato ben 13 reti in tutte le competizioni, di cui 9 in Serie A. Un rendimento realizzativo tornato sui numeri del PSV Eindhoven. Quei numeri avevano convinto i campani a sborsare una cifra vicina ai 40 milioni di euro per averlo.

Tuttavia, in questa stagione Lozano ha rimediato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale destro nella gara di campionato giocata il 13 febbraio allo stadio Diego Armando Maradona contro la Juventus.

Il calciatore è rimasto fuori a lungo, portando Gattuso a schierare in quella zolla di campo Matteo Politano.

Come riferisce Il Mattino, in edicola oggi, Lozano starebbe compiendo grandi passi in avanti per il ritorno in campo. Il quotidiano napoletano scrive che il calciatore sta svolgendo ancora un carico di lavoro individuale, ma entro la settimana potrebbe tornare in gruppo.

L’obiettivo dello staff sanitario degli azzurri è quello di portare il messicano almeno in panchina a San Siro contro il Milan, in una gara cruciale per il Napoli, che perdendo si allontanerebbe dalla zona Champions.

Per il calciatore saranno decisivi i prossimi giorni in vista della convocazione per il posticipo di domenica.