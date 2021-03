Il Milan ha chiesto informazioni su un giovanissimo talento che milita nel Maiorca. Si tratta di Luka Romero, 16enne ritenuto erede di Messi.

Il Milan per il proprio calciomercato ha fatto vedere di avere una filosofia molto chiara. Si punta soprattutto sui giovani talenti con potenziale per diventare top player, ma viene data importanza anche ai giocatori di esperienza.

Ivan Gazidis ha voluto fortemente Geoffrey Moncada come capo-scout e l’ex Monaco sta svolgendo un ottimo lavoro, in collaborazione con Paolo Maldini e Frederic Massara. Per la prossima campagna acquisti altri giovani calciatori sono destinati ad approdare a Milanello.

Mercato Milan, piace Luka Romero del Maiorca

Tra i talenti che il Milan ha messo nel mirino c’è anche Luka Romero, 16enne nato in Messico ma che ha scelto la nazionale argentina e possiede anche il passaporto spagnolo. Gioca in Spagna con la maglia del Maiorca. A rivelarlo è Goal.com, specificando che ci sono anche altre tre big della Serie A ad aver puntato gli occhi sul giocatore: Inter, Juventus e Napoli.

Romero è il più giovane esordiente della storia della Liga, avendovi debuttato nel giugno 2020 a soli 15 anni e 219 giorni un una partita disputata contro il Real Madrid allo stadio Santiago Bernabeu. Un momento che rimarrà indelebile nella sua memoria.

Nonostante la retrocessione del Maiorca, non ha cambiato squadra. In questa stagione un gol in 8 presenze totali. È legato al club spagnolo fino al giugno 2023, anche se il suo non è un contratto da professionista. Può partire praticamente a costo zero.

Più società europee hanno avviato dei contatti per assicurarsi il giovane talento nato a Durango. Tra queste Milan, Inter, Juventus e Napoli. Il Maiorca dialoga con il ragazzo e il suo entourage per fargli un contratto da professionista della durata di cinque anni e con una clausola di risoluzione abbastanza alta. Trattativa che, per adesso, non è ancora decollata.

Romero è stato anche paragonato a Lionel Messi. È un trequartista mancino alto solamente 1,65 m, ma molto dotato a livello tecnico, veloce e abile nel dribbling. Nonostante le richieste dall’estero, Goal.com svela che il giocatore sembra intenzionato a rimanere ancora al Maiorca per crescere prima di pensare a un cambio di squadra. Vedremo se il Milan o un altro club gli farà cambiare idea.