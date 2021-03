Manchester United: le statistiche pre Milan tra Premier e Coppe europee

Il Manchester United attende il Milan negli ottavi di finale di Europa League. Impegnati su più competizioni, ecco come è andata finora la stagione dei Red Devils

Un confronto difficile ma stimolante così Pioli ha definito Milan-Manchester United, big match degli ottavi di finale di Europa League con andata e ritorno previsti tra l’11 e il 18 marzo. Dopo la faticosissima qualificazione ottenuta contro la Stella Rossa, per i rossoneri, un avversario tra i più difficili da affrontare in un cammino che ricorda molto quello della penultima Europa League disputata nel 2017-18 quando, dopo aver eliminato il Ludogorets ai sedicesimi, il Milan allenato da Gattuso si trovò di fronte l’Arsenal, vittorioso in entrambe le partite di ottavi per 0-2 e 3-1.

Una squadra piena di ottimi giocatori il Manchester United. Qualche nome ? Bruno Fernandes, autentico trascinatore dei Red Devils dopo il suo arrivo dallo Sporting Lisbona, Pogba, Cavani, Rashford (tutti e tre non dovrebbero esserci almeno all’andata), Martial, Maguire, l’ex Ajax Van de Beek, De Gea in porta e i giovani Van Bissaka, Greenwood e McTominay. A guidarli, in panchina, un ex leggenda del club, Ole Gunnar Solskjaer, uno degli uomini simbolo dello United di Ferguson di fine millennio.

Il Manchester in Premier League

Prima dell’assolo del Manchester City, primo in classifica a +11 dallo United nonostante il recente ko nel Derby, i Red Devils sono stati in testa alla classifica di Premier in autunno. In 28 partite disputate, Fernandes e compagni hanno totalizzato 15 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte, l’ultima, sorprendente, lo scorso 27 gennaio contro il fanalino di coda Sheffield United, di fatto, già retrocesso. Quel ko è stato anche l’ultimo in assoluto per lo United che tra Premier e Coppe nazionali ed europee è imbattuto da 11 partite.

Un piazzamento, l’attuale secondo posto, che pone il Manchester United tra le favorite d’obbligo per la qualificazione alla prossima Champions League considerato che la quinta e la sesta classificata, West Ham ed Everton inseguono a 6 e 8 punti. Per i Red Devils, i reali pericoli potrebbero essere rappresentati da un’eventuale rimonta di Tottenham e Liverpool, le quali potrebbero insidiare anche Leicester e Chelsea, al momento terzo e quarto in graduatoria.

Champions ed Europa League

Il Manchester United è “retrocesso” in Europa League dopo aver ottenuto il terzo posto nel girone di Champions con PSG, Lipsia e Istanbul Basaksehir. Dopo le tre vittorie iniziali con PSG (1-2) e Lipsia (5-0) lo United sembrava avviato alla qualificazione prima del ko a Istanbul e le successive sconfitte con PSG (1-3) e Lipsia (3-2), quest’ultima decisiva all’ultima giornata.

Nei sedicesimi di Europa League, il Manchester si è imposto nettamente sulla Real Sociedad con lo 0-4 in trasferta sul neutro di Torino e lo 0-0 interno al ritorno.

FA Cup e Coppa di Lega

Oltre all’Europa League, gli uomini di Solskjaer sono in corsa anche in FA Cup. Nei primi due turni, lo United si è imposto su due avversarie di Premier ovvero il Liverpool (3-2) e il West Ham, sconfitto agli ottavi, 1-0 dopo i tempi supplementari. Nei quarti, in programma nel weekend del 20-21 marzo, altra super sfida contro il Leicester, terzo in Premier, sempre in gara secca.

Nella Coppa di Lega, il Manchester United è stato eliminato, lo scorso 6 gennaio, in semifinale in gara unica, dal Manchester City, detentore del titolo, per 0-2 a Old Trafford.