Serie A, la top11 di WhoScored: c’è Dalot

Diogo Dalot, dopo la buona prestazione contro il Verona, è stato inserito nel “team of the week” di WhoScored. Il portoghese ha sorpreso tutti!

Un’ottima prestazione e un fantastico gol hanno condito al meglio il weekend di Diogo Dalot. Contro il Verona di Juric, il portoghese si è riscattato dalle pesanti critiche che lo hanno riguardato durante la stagione.

Il giovanissimo, in prestito al Milan, prima di domenica, aveva espresso prestazioni deludenti e non all’altezza ogni qualvolta chiamato in causa da Mister Pioli. Ma contro i gialloblù abbiamo finalmente potuto notare il prospetto di un terzino da sempre definito come un futuro top player del calcio europeo.

Aterfice del 2-0 contro il Verona, Diogo ha messo a segno un gol stupefacente: finta, smarcamento dall’avversario, e gran destro all’incrocio che ha costretto Silvestri a rimanere immobile. Insomma, una giocata da fuoriclasse! Chissà se tale episodio rappresenterà per il terzino rossonero la sua vera rinascita, e se riuscirà a conquistarsi il fatidico rinnovo in rossonero.

Sta di fatto, che con la bella prestazione di domenica, Dalot è stato inserito nel “team of the week” (squadra della settimana) di Who Scored, il noto portale di statistiche sul calcio.

Leggi anche:

Diogo Dalot, miglior terzino sinistro della settimana di Serie A

WhoScored ha inserito Diogo Dalot nel “team of the week” di Serie A, che raggruppa per ruolo i migliori giocatori di ogni giornata di campionato, formando poi l’11 titolare ideale. Dalot è stato inserito come miglior terzino sinistro della 26esima giornata di Serie A.

Un tipico 4-4-2, nel quale Dalot è affiancato nell’ideale retroguardia dai nerazzurri Bastoni e Skriniar. Dall’altra parte, nella fascia destra di difesa, è stato decretato Bereszyński il miglior terzino destro della settimana.

Insomma, uno spazio che da onori e meriti a Diogo Dalot, che ha, forse per la prima volta in stagione, mostrato buona parte delle sue potenzialità; con la speranza che le sue prossime presenze in campo possano far trapelare altrettanta qualità.

Di seguito la migliore formazione della settimana stilata da WhoScored, e resa nota sul proprio canale Twitter: