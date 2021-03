Addio Milan, colpo a zero: Inter in pole position

Il Milan è già al lavoro sul mercato per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione, tuttavia un obiettivo a zero sembra sfumato.

Il Milan sogna di tornare in Champions League, e malgrado il margine dall’Atalanta sia di sette punti, da Milanello impongono calma per non abbassare la tensione, soprattutto dopo un febbraio in chiaroscuro, con i rossoneri che hanno perso il primato in classifica.

A prescindere dalla competizione europea che il Diavolo disputerà nella prossima stagione, Paolo Maldini e Frederic Massara sono già impegnati per rinforzare la propria rosa. Attualmente il mercato più interessante è quello dei calciatori in scadenza che vede diversi top player disponibili, non avendo rinnovato i loro accordi con i club di appartenenza.

Tuttavia in queste ore un obiettivo del Milan potrebbe accasarsi in un’altra squadra, e della nostra Serie A per giunta.

Georginio Wijnaldum vicino all’Inter

Il Milan, non certo di riscattare Soauliho Meite dal Torino, sta sondando il mercato dei centrocampisti in scadenza di contratto per presentare un’offerta vantaggiosa. Tra i nomi messi in lista dalla dirigenza rossonera figura anche Georginio Wijnaldum, centrocampista in forza al Liverpool.

Wijnaldum è un centrocampista olandese, classe 1990, che può giocare sia mediano sia mezzala e che ha nelle gambe una ottima propensione al gol. Gioca al Liverpool dall’estate del 2016 e coi Reds ha vinto tutto, soprattutto la Champions League del 2019.

L’olandese è un perno della nazionale Oranje, tuttavia malgrado il suo importante curriculum vitae ha deciso di non rinnovare col Liverpool e di sondare il mercato degli svincolati per ottenere un contratto migliore.

Il Milan segue il calciatore da tempo, ma su di lui c’è una concorrenza spietata, soprattutto di Juventus e Inter. Proprio i nerazzurri, stando alle indiscrezioni di SportItalia, sarebbe in pole position per il calciatore, che ha il pieno consenso di Antonio Conte.

Tra il centrocampista e il club nerazzurro parrebbe esserci più di un dialogo, e l’accordo sembra molto vicino. Le altre pretendenti dovranno fare un rilancio se vorranno assicurarsi le prestazioni del calciatore in forze al Liverpool.