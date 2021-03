Tomori in conferenza: “Maldini dà fiducia. Non penso al futuro”

Tomori oggi ha parlato in conferenza stampa per presentare Manchester United-Milan di Europa League. Arrivando dal Chelsea, conosce i rivali di domani sera.

Non solo Stefano Pioli presente oggi nella conferenza stampa alla vigilia di Manchester United-Milan. Come di consueto, nel giorno che precede un match europeo parla anche anche un calciatore.

Questa volta è il turno di Fikayo Tomori, che è arrivato in rossonero dal Chelsea e dunque conosce i Red Devils per averli sfidati in Premier League. Sicuramente in questi giorni la squadra di Ole Gunnar Solskjaer è sta ben analizzata e magari il difensore anglo-canadese ha fornito ulteriori consigli per cercare di neutralizzarla a Old Trafford domani sera.

Manchester United-Milan: Tomori in conferenza stampa da Milanello

Tomori parla a partire dalle ore 14 in conferenza stampa da Milanello. Noi di MilanLive.it riporteremo le sue dichiarazioni su Manchester United-Milan e gli altri temi sui quali verrà interpellato.

Il momento delle due squadre, che vengono da due vittorie: “Questa gara è importante per entrambe le squadre, che hanno grande storia in Europa. Sarà una partita emozionante quella di domani. L’andata è sempre difficile“.

Essere scelto da Paolo Maldini per giocare nel Milan e venire elogiato da lui: “Ho belle sensazioni, è bello sentire certe parole da lui, dà fiducia. Io cerco di fare quello che devo rimanendo concentrato e non pensando al futuro. Cerco di aiutare la squadra, vedremo cosa succederà a fine stagione. Sentire certe parole da uno dei migliori della storia mi fa piacere“.

Giocare in Serie A, importante per la sua crescita dato che è un campionato con difensori forti: “Una sfida differente per me venire qui. Sto cercando di imparare l’italiano, ero un po’ preoccupato dalla lingua ma tutti mi stanno aiutando. Mi sto ambientando bene“.

I compagni gli hanno chiesto informazioni sul Manchester United visto che ha giocato in Premier League? Risponde così: “Qualcosa sì, però ormai tutti conoscono lo United. Si tratta di una grande squadra che abbiamo studiato bene, avevo poco da aggiungere. Hanno attaccanti veloci e giocano velocemente. Sarà una gara difficile, ma siamo pronti a lottare per ottenere un buon risultato. Spero di poter aiutare anche grazie alla mia esperienza in Inghilterra“.

Gli viene chiesto se ha parlato coi compagni del Chelsea e con Thomas Tuchel: “Ovviamente ho parlato con giocatori del Chelsea, ma più della vita in generale che di calcio. Siamo amici. Stanno bene in questo momento, stanno vincendo. Non ho parlato con Tuchel. Ora sono focalizzato sul Milan, non penso al Chelsea“.

L’approccio alla sfida di Old Trafford con tante assenze: “Abbiamo grandi motivazioni. C’è una grande chance per tutti di giocare, abbiamo un grande gruppo. Quando giochi con le squadre migliori alzi il livello. Chi è subentrato col Verona ha giocato bene e domani proveremo a fare una grande prestazione“.

L’impatto positivo con la Serie A: “Da quando sono arrivato qui ogni persona mi ha aiutato in tutto. Mi sono integrato bene e questo mi ha permesso di giocare bene, sono felice e voglio migliorare ancora. Voglio fare del mio meglio per la squadra. La vita è diversa che in Inghilterra, il tempo e il cibo sono migliori “.