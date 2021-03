Manchester United-Milan, i convocati: out Theo e Rebic

Nella trasferta di Manchester, Mister Pioli non recupera i big e sarà costretto a schierare ancora una formazione d’emergenza.

Stefano Pioli, in vista della trasferta di Manchester, per gli ottavi di finale di Europa League contro il Manchester United, ha dovuto fronteggiare l’emergenza infortuni, con molti giocatori in bilico per la decisiva gara.

Un appuntamento che la società non vuole fallire, tanto che in mattinata si sono visti anche Paolo Maldini e Frederic Massara a Milanello, proprio per motivare la squadra in vista della ara europea.

La notizia della mattinata, che vedeva Hernandez escluso dalla rifinitura di oggi aveva fatto suonare il campanello d’allarme, così per Ante Rebic. La notizia dell’ultimo minuto è che il francese è fuori dai convocati, così come il croato.

Sono fuori dai convocati anche Zlatan Ibrahimovic, Hakan Calhanoglu, Ismael Bennacer e Mario Mandzukic. In attacco toccherà ancora a Rafael Leao supportato da Rade Krunic, sulla sinistra chance per Diogo Dalot, grande ex di giornata.

Leggi anche:

Macnhester United-Milan, nei convocati esclusi Rebic e Theo

Esclusione eccellenti, quindi per Pioli, che esclude gli infortunati Rebic e Theo Hernandez, che non hanno recuperato dagli infortuni – muscolare per il francese e infiammazione all’anca per il croato.

Ce la fa invece Sandro Tonali, dopo il forfait di Verona, tuttavia all’Old Trafford dovrebbe giocare ancora Meite, apparso in gran forma allo stadio Bentegodi.

La lista attaccanti, invece, è ridotta all’osso con la convocazione del giovanissimo Tonin. Scelte obbligate nel parco attaccanti con Rafael Leao che giocherà come unica punta sorretto da Rade Krunic, in gol a Verona, Castillejo e Saelemaekers. Un attacco che sarà la riproposizione di quello visto nella vittoriosa trasferta veronese.

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI: Calabria, Dalot, Gabbia, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Castillejo, Díaz, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI: Leão, Tonin