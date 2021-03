ML – Theo Hernandez salta United-Milan: le condizioni del giocatore

Theo Hernandez non convocato da Pioli per Manchester United-Milan di Europa League. Da Milanello arrivano news sulle sue condizioni.

Assenze pesanti quelle con le quali Stefano Pioli deve fare i conti per Manchester United-Milan. L’allenatore rossonero non può presentarsi al match di Europa League con l’organico completo e questo rende ancora più difficile affrontare i Red Devils.

Tra i giocatori che non sono stati convocati per il match allo stadio Old Trafford c’è Theo Hernandez. L’ex Real Madrid aveva già saltato l’ultima partita di campionato contro l’Hellas Verona e non ci sarà neppure in Inghilterra. Stando a quanto appreso da MilanLive.it, la non convocazione è dovuta a un’indisposizione: ha accusato un problema gastrointestinale che non gli ha permesso di essere disponibile a giocare.

Leggi anche:

Theo Hernandez recupera per Milan-Napoli?

Pioli deve fare a meno di Theo Hernandez a Manchester, ma spera di averlo a disposizione per il big match Milan-Napoli di domenica sera. Tutto dipenderà dall’evoluzione del suo stato di salute nei prossimi giorni.

Per la sfida contro la squadra di Gennaro Gattuso potrebbe tornare anche Mario Mandzukic, assente ormai da diverso tempo. Era stato preso per essere una valida alternativa a Zlatan Ibrahimovic (anche lui infortunato), ma tra problemi fisici e prestazioni sottotono non è ancora riuscito a incidere.

Cercherà di recuperare pure Hakan Calhanoglu, che contro la Roma ha accusato un edema ai muscoli flessori della coscia sinistra. Anche l’assenza del fantasista turco pesa e Pioli spera di poterlo convocare contro il Napoli, altrimenti dovrà attendere il match di ritorno degli Ottavi di Europa League contro il Manchester United. Il rientro, comunque, appare abbastanza vicino.

Zlatan Ibrahimovic stesso punta all’incontro di giovedì prossimo contro i Red Devils. Più incerti i tempi di recupero completo di Ismael Bennacer, che potrebbe rientrare dopo la sosta.