ML – Romagnoli ha un problema fisico: le ultime news

Anche Romagnoli non è al meglio della condizione fisica, piccolo infortunio in vista di Manchester United-Milan. Le ultime news da Milanello.

Stefano Pioli non si presenta a Manchester United-Milan di Europa League nella migliore situazione possibile. Ci sono diverse assenze pesanti e alcuni giocatori convocati non sono al 100%.

Alessio Romagnoli è stato convocato per la trasferta in Inghilterra, ma stando a quando risulta MilanLive.it ha preso un pestone in allenamento e non è al meglio della condizione fisica. Parte comunque con la squadra, però l’allenatore dovrà valutare meglio domani la sua situazione. In ogni caso, ci sono Fikayo Tomori e Simon Kjaer pronti a comporre la coppia titolare difensiva a Old Trafford.

Manchester United-Milan: quante assenze per Pioli in Europa League

Pioli per la trasferta a Old Trafford ha recuperato Sandro Tonali, che a Verona si era accomodato in panchina dopo un acciacco fisico accusato durante il match contro l’Udinese. Dovrebbe essere lui ad affiancare Franck Kessie a centrocampo.

Ma il Milan a Manchester dovrà fare a meno di pezzi da novanta come Ismael Bennacer, Hakan Calhanoglu, Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic. Assente ancora anche Mario Mandzukic, così come Daniel Maldini. La squadra rossonera all’appuntamento contro lo United non è nella migliore condizione immaginabile, ma dovrà comunque cercare di fare un’ottima prestazione e di strappare un buon risultato in vista del ritorno.

Nel match di giovedì prossimo a San Siro dovrebbe essere possibile rivedere alcuni dei giocatori attualmente fuori per infortunio. Ma solamente nei prossimi allenamenti il quadro della situazione sarà maggiormente chiaro. Intanto massima concentrazione sulla gara di domani sera, il Milan dovrà lottare duramente per uscire da Old Trafford col sorriso.