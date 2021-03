Chi è Kvaratskhelia, il talento georgiano che piace al Milan

Il Milan ha messo gli occhi su un giovane talento che gioca in Russia, nel Rubin Kazan. Ma c’è anche la Juventus su di lui

Mancano ormai pochi mesi all’apertura del calciomercato estivo. Ma le società, soprattutto le più grandi, sono già proiettate nell’ottica delle compravendite. L’obiettivo, come sempre, è quello di rinforzare con qualità le rose – soprattutto se gli impegni della prossima stagione saranno più prestigiosi.

È un pò quello che sta facendo il Milan, che nella speranza di qualificarsi alla prossima Champions League, sta già sondando diversi profili interessanti che potrebbero rinforzare la squadra di Pioli. Maldini e Massara sono già al lavoro – o se vogliamo, non hanno mai smesso.

Sono diversi i reparti da ritoccare, e si ricerca maggiore qualità soprattutto per rinforzare la trequarti rossonera. È in bilico il futuro di Samu Castillejo, Brahim Diaz e Krunic. Ed è lecito pensare a come poter sostituire questi in giocatori nel caso dicessero addio al Milan a fine stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan avrebbe messo gli occhi su un giovanissimo talento georgiano che gioca nel Rubin Kazan, squadra militante nella Premier Liga – la massima serie russa nel quale milita anche lo Zenit.

A riportare la notizia è Tutto Mercato Web, che ha confermato l’interesse della dirigenza rossonera per il profilo di Khvicha Kvaratskhelia, ala sinistra classe 2001.

Kvaratskhelia al Milan, ruolo e caratteristiche

Kvaratskhelia è un’ala sinistra, ma che duttile sa anche occupare la fascia destra e il ruolo di trequartista puro.

È alto 1,83 cm, e in questa stagione ha disputato diciotto partite – è un titolarissimo del Rubin Kazan – e ha messo a segno due gol e sette assist. Niente male per un prospetto così giovane, che in più sa utilizzare bene entrambi i piedi. Il suo contratto con il Kazan scadrà nel 2024, ma questo non preoccupa i club che lo stanno monitorando.

Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 15 mln di euro, e con il passare del tempo tale cifra potrebbe lievitare.

Sfida italiana per Kvaratskhelia

Non a caso, sul georgiano hanno messo gli occhi diverse big d’Europa oltre al Milan. Juventus e Borussia Dortmund sono anch’esse sulle sue tracce. A fine mese si disputerà Georgia-Spagna, e probabilmente gli scout bianconeri e rossoneri si recheranno sul posto a visionare Khvicha Kvaratskhelia.

In estate sarà derby italiano per il 20enne? Troppo presto per dirlo, ma i riflettori sono al momento puntati su di lui.