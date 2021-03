Manchester United-Milan, formazioni UFFICIALI: Diaz titolare, out Romagnoli

Le formazioni ufficiali di Manchester United e Milan, le due squadre che si sfidano ad Old Trafford a partire dalla 18:55.

Manca pochissimo ormai all’inizio dell’atteso match di coppa. Il Milan sfiderà il Manchester United a partire dalle ore 18:55.

La gara di Old Trafford è valida per il match d’andata degli ottavi di finale. Un vero e proprio incontro ‘amarcord’, visto che le due rivali si sono già sfidate in passato ad altissimi livelli.

Ancora diverse le assenze per la squadra di Stefano Pioli. Non sono partiti in direzione Manchester elementi come Ibrahimovic, Calhanoglu, Rebic, Theo Hernandez e Bennacer.

Recuperati invece Tonali e Romagnoli, entrambi in dubbio fino a ieri. Il tecnico del Milan non abbandonerà il suo classico 4-2-3-1 di partenza, affidandosi obbligatoriamente a Rafael Leao come prima ed unica punta.

Leggi anche > Baresi: “Manchester favorito, ma il Milan ha carattere”

Le formazioni ufficiali di Manchester e Milan

Ecco le scelte ufficiali delle due squadre rivali, che alle 18:55 si sfideranno ad Old Trafford.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan Bissaka, Maguire, Bailly, Telles; Matic, McTominey; James, B. Fernandes, Martial; Greenwood.

A disposizione: Romero, Grant, Lindelog, Tuanzebe, Shaw, Fred, Diallo, Rashford. All: Soskjaer.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot; Kessie, Meite; Saelemaekers, Krunic, Brahim Diaz; Leao.

A disposizione: A. Donnarumma, Tatarusanu, Gabbia, Kalulu, Romagnoli, Tonali, Castillejo, Tonin. All: Pioli.