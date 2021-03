Baresi: “Manchester United favorito. Vogliamo la Champions”

Le parole di Franco Baresi a ‘The Times’ a poche ore dal calcio d’inizio di Manchester United-Milan. Ecco le sue dichiarazioni

Franco Baresi ha parlato a The Times, in vista della sfida del Milan contro il Manchester United. Inevitabile partire dalle tante assenze che condizioneranno il match di stasera all’Old Trafford: “È un peccato arrivare a questo big match con alcune assenze importanti, sia noi che lo United – ammette l’ex numero 6 – Ibra è importante per noi, per quello che è riuscito a trasmettere ai compagni: fiducia e consapevolezza.

Ma siamo un gruppo e speriamo di poter far fronte alla sua assenza. Il Milan deve giocare di squadra e restare compatto, abbiamo tanti giocatori che possono creare problemi al Manchester”.

United favorito – “Il Milan rispetta lo United. Sono due grandi club con grandi storie. Sappiamo che il Manchester è favorito per vincere l’Europa League, ma tutto può succedere. Non sarà facile, ma ci proveremo”.

Obiettivo chiaro

Stagione positiva – “Il Milan sta andando bene, siamo secondi in campionato. Guardiamo sempre avanti, mai al passato – prosegue Baresi – Il nostro obiettivo è tornare in Champions e ci troviamo in una buona posizione che vogliamo mantenere.

L’Inter è davanti a noi ma mancano tante partite. Vincere la Serie A sarebbe il miglior risultato, ovviamente, ma l’obiettivo principale è il ritorno in Champions”.