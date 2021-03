Milan, Tomori: “Pareggio importante, ma potevamo vincere”

Fikayo Tomori, titolare della difesa rossonera nel match contro lo United, è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport. Le sue dichiarazioni

Bella prestazione quella del Milan stasera contro il Manchester United. I rossoneri hanno assolutamente meritato il pareggio ottenuto nel finale. Anzi, è un vero peccato accontentarsi dell’1-1, dato che il Milan è stato nettamente migliore nel gioco dei Red Devils di Solskjaer.

Ogni reparto di Pioli ha fatto il suo lavoro stasera. Anche la difesa, priva del suo capitano Alessio Romagnoli, si è comportata bene. Peccato per il gol preso all’improvviso da Amad Diallo, dove Fikayo Tomori non ha potuto far nulla.

Proprio il difensore inglese è stato intervistato subito dopo Manchester United-Milan ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni di Tomori:

Sul solo pareggio ottenuto: “Siamo moltocontenti, è un ottimo risultato quello ottenuto. Abbiamo segnato un gol in trasferta. Avremmo meritato anche la vittoria per quello che abbiamo fattoma siamo contenti”.

Sul gol di Kjaer nel finale del match: “E’ importante segnare fuori casa, ma non meritavamo nulla di meno. Credo che avremmo anche potuto vincere come ho già detto”.