Theo Hernandez: “A Milano sto bene. Obiettivi? Voglio vincere tutto”

L’anticipazione dell’intervista a SportWeek che uscirà domani realizzata con Theo Hernandez e la fidanzata Zoe.

Ha saltato la gara di ieri a Manchester, ma Theo Hernandez è pronto a recuperare già per le prossime partite.

Il terzino del Milan è uno dei punti fermi della squadra di Stefano Pioli, elemento che in progressione si sa trasformare in una vera e propria arma offensiva.

Theo, che ha evitato di partire per l’Inghilterra per colpa di un problema gastrointestinale, si è raccontato in un’intervista esclusiva a Sportweek.

Il pezzo intero uscirà nelle edicole soltanto domani, ma intanto ecco un primo accenno delle parole di Hernandez e della sua fidanzata, l’influencer Zoe Cristofoli.

Theo e l’amore per Milano: “Bellissima, qui sono sereno”

La prima domanda che fuoriesce dall’intervista a Theo Hernandez è sulla sua famiglia. In particolare il rapporto con il fratello Lucas, terzino del Bayern Monaco.

I due sono lontani ma il legame è fortissimo: “Quando eravamo piccoli avevamo poco e niente. Io e mio fratello abbiamo lavorato tanto per arrivare dove siamo ora e ce lo meritiamo. Nostra madre ha fatto sacrifici, è tutto per noi. Staremo assieme fino alla morte”.

Il Milan è un traguardo importante per Theo: “Sto benissimo qui, Milano è bellissima ed è perfetta per stare tranquilli. A me ed alla mia ‘family’ poi serve molto spazio”. Il francese si riferisce in particolare ai suoi quattro cani: “Sono migliori di moltissime persone”.

Ma quali sono gli obiettivi in carriera di Theo? In questo caso risponde l’amata Zoe: “Non si accontenta mai, lui vuole vincere sempre tutto!”.

Si può dire che Hernandez ha trovato la felicità e l’equilibrio ideale da quando è sbarcato al Milan nel 2019. L’addio al Real Madrid, che non ha mai creduto troppo nelle sue qualità, è stata la scelta ideale, dettata anche dalla chiamata dell’idolo Paolo Maldini.

Inoltre convive con Zoe ormai da diversi mesi. I due sono entrambi personaggi di successo: Theo è uno dei calciatori più apprezzati nella Serie A italiana, mentre la sua ragazza è una tatuatrice ed influencer seguitissima. Vanta su Instagram ben 840 mila follower.