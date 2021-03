Ibrahimovic accelera il ritorno: l’obiettivo di Zlatan

Ibrahimovic ha grande voglia di tornare in campo. L’attaccante del Milan sicuramente salterà il match contro il Napoli, ma il rientro si avvicina.

Il Milan nelle ultime tre partite ha dovuto rinunciare a Zlatan Ibrahimovic e anche domenica contro il Napoli dovrà farne a meno. Il centravanti svedese non è ancora pronto a tornare, dopo l’infortunio muscolare accusato contro la Roma.

Ovviamente ha grande voglia di tornare in campo e vuole fare il possibile per rientrare al più presto. Gli ultimi esami medici all’adduttore sinistro lesionato allo stadio Olimpico ha dato un esito positivo e dunque c’è fiducia sul ritorno in campo del giocatore in tempi brevi.

Ibrahimovic in campo in Milan-Manchester United?

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo di Ibrahimovic è tornare giovedì 18 marzo per Milan-Manchester United, partita di ritorno degli Ottavi di finale dell’Europa League 2020/2021. Lo svedese ci tiene a giocare contro la sua ex squadra e a contribuire al passaggio del turno dei rossoneri, dopo l’1-1 allo stadio Old Trafford.

In questa stagione Stefano Pioli ha dovuto rinunciare a Zlatan in 19 partite su 40. In queste sono arrivate 12 vittorie, 6 pareggi e una sola sconfitta. Anche senza il suo campione il Milan sa cavarsela. Ovviamente con lui in campo la squadra più fare maggiormente male agli avversari; tutti conoscono le sue grandi qualità, nonostante i 39 anni non gli permettano di essere lo stesso attaccante di un tempo.

I numeri testimoniano che Ibra è tuttora un giocatore di alto livello. Sono 14 i gol segnati in 14 presenze in questa Serie A 2020/2021. In Europa League ha segnato solamente nei Preliminari e sogna di fare gol ai Red Devils a San Siro, regalando magari la qualificazione ai Quarti alla squadra.

Tra gli obiettivi di Ibrahimovic ci sono anche il ritorno in Nazionale e il rinnovo di contratto con il Milan. Le prossime settimane e i prossimi mesi saranno molto importanti. Anche se i 40 anni si avvicinano, non sembra avere alcuna voglia di ritirarsi.