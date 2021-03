Manchester United, il punto sugli infortunati: Solskjaer recupera un big

Come si preparerà il Manchester United alla sfida contro il Milan di giovedì prossimo, decisiva per la qualificazione ai quarti.

Mancano ancora diversi giorni all’atteso match di ritorno di Europa League, tra Milan e Manchester United.

I rossoneri possono vantare un piccolo vantaggio, visto che l’1-1 in trasferta di giovedì scorso è stato accolto come risultato positivo in vista del discorso qualificazione.

I rossoneri di Pioli sperano di recuperare diversi elementi che hanno saltato la trasferta inglese. Su tutti l’ex Zlatan Ibrahimovic, che ha voglia di tornare in campo e segnare alla sua vecchia squadra.

Ma anche lo United dovrebbe provare a ritrovare tra i disponibili i calciatori che hanno saltato la gara di Old Trafford.

Leggi anche > Dalot parla del futuro: “Felice al Milan, vedremo…”

Solskjaer annuncia: “De Gea è tornato e disponibile”

Oggi in tal proposito Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, in conferenza stampa ha parlato del recupero dei suoi calciatori.

Uno solo dei big è sicuro di esserci contro il Milan: “De Gea è tornato dalla Spagna e ha osservato il periodo di quarantena. Non credo giocherà con il West Ham domani, ma sta bene è sarà disponibile per le prossime partite anche se Henderson si sta comportando molto bene”.

Il portiere De Gea aveva saltato il Milan per recarsi in Spagna, in vista della nascita di suo figlio. Dubbi invece sulla presenza di altri calciatori titolari.

“Agli altri stiamo dando tempo di recuperare senza fretta, ad oggi non posso esprimermi. Non so ancora se Cavani, Martial, Pogba, Rashford e Van de Beek ci saranno”.

Problemino anche in difesa: “Lindelof e Bailly non sono al meglio. Lo svedese ha dolore alla schiena, Eric ha avuto un problemino contro il Milan. Niente di grave ma non so se giocheranno domani”.