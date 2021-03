Cagliari-Juventus, niente rosso per Ronaldo: social scatenati

Cristiano Ronaldo ha rischiato l’espulsione, con un intervento davvero pericoloso. L’attaccante portoghese, che ha preso solo il giallo, ha così fatto arrabbiare i tifosi sui social

Cristiano Ronaldo ha sbloccato subito, dopo dieci minuti, Cagliari-Juventus ma 240 secondi dopo ha rischiato di lasciare in dieci i suoi. L’attaccante ha colpito Cragno sul volto, con un intervento davvero pericoloso.

Il calciatore portoghese se l’è cavata con un’ammonizione ma sui social i tifosi si sono letteralmente scatenati, chiedendo a gran voce il rosso per l’ex Real Madrid. Le immagini d’altronde non lasciano davvero dubbi. Per il Cagliari, poi, il danno oltre la beffa, con Cristiano Ronaldo che ha messo a segno altre due reti, per la tripletta personale.

