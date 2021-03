Calciomercato Milan, osservatori in Inghilterra | Si segue un attaccante

Gli osservatori del Milan sono stai notati in Inghilterra a seguire una partita del Crystal Palace, si vocifera un interessamento per un loro calciatore.

Il Milan è sempre attento sul mercato per migliorare la squadra nella prossima stagione sportiva. Il club di via Aldo Rossi, nelle scorse settimane ha sondato molto il mercato degli svincolati, ma in queste parrebbe essere interessato all’acquisto di un calciatore proveniente dalla Premier League.

Le ultime indiscrezioni parlano della presenza di alcuni osservatori del Milan al Selhurst Park per guardare la gara tra il Crystal Palace e il West Bromwich Albion – terminata 1-0 per il Palace. Stando alle prime voci, i rossoneri sarebbero interessati a un attaccante della squadra rosso blu.

Il Milan punta Wilfred Zaha del Crystal Palace

La notizia che vede gli scout rossoneri al Selhurst Park di Londra, casa del Crystal Palace, è stata lanciata dal portale SempreMilan.com che sostiene che due osservatori rossoneri siano stati avvistati nell’impianto britannico per osservare uno dei calciatori della squadra locale.

Il sito non ha fornito un nome preciso, tuttavia lo stesso ha citato un vecchio articolo del Sun, pubblicato nello scorso mese di dicembre, che parlavano di un tentativo del Milan per l’attaccante Wilfred Zaha.

Zaha, classe 1992, è un attaccante rapido che può fungere sia da esterno offensivo che da punta centrale, ma all’occorrenza è stato anche schierato come seconda punta. La sua rapidità è derivata da una costituzione fisica molto longilinea e snella, essendo alto 180 centimetri per 68 chilogrammi di peso.

Vanta un passato nel Manchester United e ha una eccellente propensione al gol: in stagione ha segnato 9 reti in 21 presenze di Premier League. Alle reti, inoltre, vanno aggiunti anche due assist in campionato.

La sua quotazione, stando al portale specializzato Transfertmarkt, si aggira attorno ai 50 milioni di euro, tuttavia il suo contratto andrà in scadenza nel 2023 e ciò potrebbe abbassare le pretese dei londinesei.

Tuttavia il calciatore ivoriano è cercato anche dall’Evertone Chelsea, che potrebbero scatenare un’asta per la punta ex Manchester United.