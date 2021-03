Calciomercato Milan – Obiettivo Joan Jordan: pronta l’offerta!

Il Milan guarda anche in casa Siviglia per rinforzare il centrocampo. Un giocatore che piace è Joan Jordan, già pronta una proposta economica.

La qualificazione alla prossima Champions League permetterebbe al Milan di avere ricavi importanti, utili sia per sistemare i conti del bilancio che per investire nel calciomercato. Acquisire rinforzi diverrebbe meno problematico.

Nell’ottica di migliorare la squadra della prossima stagione, la dirigenza sembra avere già le idee chiare sui ruoli nei quali intervenire. Sicuramente arriverà un nuovo centrocampista e tra i profili che piacciono c’è Joan Jordan, un titolare del Siviglia di Julen Lopetegui.

Mercato Milan, assalto a Jordan del Siviglia?

Secondo quanto rivelato da Fichajes.net, il Milan vorrebbe puntare su Jordan nel prossimo calciomercato estivo. Lopetegui, però, ha già chiesto al management sportivo del Siviglia di tenere il giocatore perché è uno dei punti fermi della sua formazione.

Il club rossonero sarebbe disposto a fare un investimento da 30 milioni di euro per acquistare il centrocampista classe 1994. Paolo Maldini e Frederic Massara apprezzano molto Jordan a livello tecnico e tattico. Lo spagnolo sa giocare sia in una mediana a due che da mezzala in un centrocampo a tre. 2 gol e 7 assist nelle 39 presenze collezionate in questa stagione 2020/2021.

Il Siviglia valuterà le varie proposte e poi deciderà se vendere l’ex Espanyol, che comunque al Milan rischia di non partire titolare con Franck Kessie e Ismael Bennacer. Certamente può essere una valida alternativa e dare a mister Stefano Pioli un’opzione di qualità in più, oltre a Sandro Tonali.

Il club rossonero vuole costruire un organico che possa fronteggiare bene tutte le competizioni, senza avere più le difficoltà avute in questa annata. Tra infortuni e Covid, Pioli si è trovato più volte in emergenza. A gennaio è stato necessario prendere degli innesti per completare una rosa che aveva delle mancanze e qualcuna ne ha ancora.

A centrocampo un colpo probabilmente arriverà, che sia Jordan oppure un altro calciatore. Il riscatto di Soualiho Meite dal Torino è in forte dubbio e la dirigenza pensa a un colpo di spessore maggiore nel reparto.