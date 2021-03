Diretta Live Milan-Napoli: cronaca in tempo reale e risultato finale della partita valida per la 27esima giornata del campionato Serie A 2020/2021.

Milan-Napoli: cronaca in tempo reale

11′ – Buona azione del Milan con combinazione tra Theo Hernandez e Calhanoglu, che dall’interno dell’area però non trova la porta nonostante la posizione invitante.

9′ – Mertens ci prova da fuori area, tiro debole, Donnarumma para facilmente.

7′ – Partita nuovamente fermata dopo uno scontro tra Zielinski e Krunic.

4′ – Buona palla di Theo Hernandez sull’inserimento di Rafael Leao, il cui tiro in area viene murato da Ospina in uscita bassa. Entrambi rimangono qualche istante a terra dopo lo scontro fisico avuto.

3′ – Inizio aggressivo di entrambe le squadre, che aggrediscono e si affrontano a viso aperto.

1′ – Cominciata la sfida a San Siro!

Alle 20:45 l’arbitro Pasqua fischierà l’inizio della gara.

La presentazione della partita

Archiviata l’andata degli Ottavi di Europa League contro il Manchester United, il Milan adesso deve affrontare il Napoli in un importante scontro per la corsa Champions League.

I rossoneri devono riportarsi a -6 dall’Inter, che ha allungato con la vittoria contro il Torino. Stefano Pioli questo match recupera Theo Hernandez, Hakan Calhanoglu e Ante Rebic. Ma deve rinunciare a Davide Calabria, Alessio Romagnoli, Ismael Bennacer, Zlatan Ibrahimovic e Mario Mandzukic. Simon Kjaer in panchina, ma non in buone condizioni.

Il Diavolo nell’ultima giornata di campionato ha vinto 2-0 in casa dell’Hellas Verona e punta a fare ulteriori 3 punti. La squadra di Gennaro Gattuso, a sua volta alle prese con alcune assenze, nella scorsa giornata ha vinto 3-1 al San Paolo contro il Bologna e vincere oggi sarebbe importante per riavvicinarsi alla zona Champions League.

Formazioni ufficiali Milan-Napoli

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Gabbia, Tomori, Hernández; Tonali, Kessie; Castillejo, Çalhanoğlu, Krunić; Leão. A disp.: A. Donnarumma, Tătărușanu; Kalulu, Kjær; Díaz, Hauge, Meïte, Saelemaekers; Rebić. All.: Pioli.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimović, Koulibaly, Hysaj; Demme, Ruiz; Politano, Zieliński, Insigne; Mertens. A disp.: Contini, Meret; Costanzo, Mario Rui; Bakayoko, Elmas, Lobotka, Zedadka; Cioffi, Osimhen. All.: Gattuso.

Arbitro: Pasqua di Nocera Inferiore

Precedenti Milan-Napoli e Pioli-Gattuso

Sono 166 i precedenti totali tra le due squadre: 66 vittorie del Milan, 52 pareggi e 48 vittorie del Napoli. All’andata al San Paolo è finita 3-1 per i rossoneri grazie ai gol di Ibrahimovic (doppietta) e Hauge. L’ultimo confronto a San Siro, nella stagione 2019/2020, è terminato 1-1. Il Diavolo è imbattuto da cinque gare (due successi e tre pari). L’ultimo KO è del 25 agosto 2018, 3-2 per gli azzurri in casa loro. L’ultimo trionfo partenopeo a Milano è del 21 gennaio 2017: la squadra allora allenata da Sarri ebbe la meglio per 2-1 su quella di Montella con le marcature di Insigne e Callejon, inutile quella di Kucka.

Sono invece solo 5 i precedenti tra i due allenatori: 2 vittorie di Pioli, 2 pareggi e una vittoria di Gattuso. Il tecnico rossonero viene da tre risultati utili consecutivi contro Rino, che ha vinto solamente quando era sulla panchina milanista e sconfisse 5-1 la Fiorentina di Pioli il 20 maggio 2018 nell’ultima giornata di quel campionato.

In generale il mister del Milan ha 28 precedenti contro il Napoli: 10 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte. Nelle ultime quattro gare non ha mai perso, l’ultimo KO è del 15 settembre 2018 quando guidava la Fiorentina e venne sconfitto 1-0 al San Paolo.