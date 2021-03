Milan-Napoli, dove vederla in diretta tv e streaming oggi 14 marzo

Milan-Napoli è il posticipo che conclude il programma della 27.a giornata di Serie A. Le informazioni per vedere la partita in diretta tv e in streaming

Un altro big match per il Milan in un marzo decisamente impegnativo per i rossoneri. A San Siro, i rossoneri ospitano il Napoli nel big match chiude la 27.a giornata di campionato alle 20.45. Punti importanti in palio per la Lotta Scudetto e un posto tra le prime quattro per la Champions League. Al momento, le due squadre sono separate da 9 punti con i partenopei con una gara da recuperare contro la Juve, la cui nuova collocazione ad aprile ha infastidito e non poco i club rivali, Roma su tutti.

Finalmente, qualche buona notizia per Pioli dall’infermeria. L’allenatore rossonero recupera Rebic, Hernandez e Calhanoglu ma deve rinunciare agli acciaccati Calabria e Romagnoli oltre ai lungodegenti Mandzukic, Bennacer e Ibrahimovic. Gattuso affronta per la prima volta da avversario il Milan a San Siro. Anche per il Napoli assenze importanti ovvero Ghoulam, Manolas, Lozano e Rrahmani.

Leggi anche

Milan-Napoli, la diretta tv

Milan-Napoli è un’esclusiva di Sky Sport. Per vedere la partita occorre, pertanto, sintonizzarsi sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport 251. Sul digitale terrestre diretta sui canali 473 e 483. Telecronaca affidata ad Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani. Al termine approfondimenti in studio con Fabio Caressa e i suoi ospiti a Sky Calcio Club. Milan-Napoli sarà disponibile in differita, sui canali Sky, già dalla tarda serata.

La diretta streaming

Due le opzioni per vedere Milan-Napoli in streaming. La prima è rappresentata da SkyGo, l’applicazione per pc e dispositivi mobili, disponibile per tutti gli abbonati che hanno la relativa opzione in abbonamento insieme al pacchetto Calcio. Per accedere alla diretta di Milan-Napoli, basta selezionare i canali sopracitati dal relativo menù o la finestra dedicata all’evento in home page.

L’altra opzione per lo streaming è NowTv, la piattaforma sempre di Sky che permette l’acquisto immediato di singoli eventi o pacchetti di abbonamento anche a chi non è cliente su satellite e digitale terrestre. Per accedervi è necessaria la registrazione e il possesso di un metodo di pagamento consentito oltreché di una buona connessione dati per supportare adeguatamente lo streaming.