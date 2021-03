Serie A, la classifica dopo Cagliari-Juventus

Manca solo Milan-Napoli per chiudere la ventisettesima giornata di Serie A. Il match delle 18 ha visto la Juve imporsi contro il Cagliari, grazie a Cristiano Ronaldo

Con una tripletta di Cristiano Ronaldo, che avrebbe meritato l’espulsione per un’entrataccia su Cragno, la Juventus conquista i tre punti contro il Cagliari, in un match valevole per la ventisettesima giornata di Serie A.

I bianconeri si sono imposti per 3 a 1, portandosi così ad un solo punto dal Milan, che sarà impegnato fra qualche minuto con il Napoli. Ricordiamo che la squadra di Andrea Pirlo deve ancora recuperare il match proprio contro gli azzurri.

Cagliari-Juventus 1-3: 10′, 25′, 32′ Ronaldo, 61′ Simeone (C)

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 65, Milan* 56, Juventus* 55, Atalanta 52, Roma 50, Napoli** 47, Lazio* 46, Sassuolo* 39, Verona 38, Udinese 33, Sampdoria 32, Bologna 31, Fiorentina 29, Genoa 28, Spezia 26, Benevento 26, Cagliari 22, Torino** 20, Parma 19, Crotone 15.

*Una partita in meno

**Due partite in meno