Milan-Napoli, le formazioni ufficiali: riecco Calhanoglu!

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali che Pioli e Gattuso schiereranno a San Siro. Il tecnico rossonero torna a puntare su Calhanoglu

E’ tutto pronto per la super sfida di San Siro, che metterà di fronte il Milan di Stefano Pioli e il Napoli di Gennaro Gattuso. I rossoneri devono ancora fare a meno di tantissimi calciatori. Zlatan Ibrahimovic è out al pari di Mario Mandzukic, Ismael Bennacer, Alessio Romagnoli e Davide Calabria.

Le buone notizie sono legate ai ritorni di Theo Hernandez, Hakan Calhanoglu e Ante Rebic ma solo i primi due vanno in campo. Il croato si accomoda in panchina, lasciando spazio a Krunic. Sulla destra, invece, spazio a Castillejo per Saelemaekers.

Confermate le sensazioni del pomeriggio, con Pioli che ha preferito lasciare in panchina Kjaer, per non caricarlo troppo. Al centro della difesa, al fianco di Fikayo Tomori ci sarà così Matteo Gabbia.

A centrocampo, sarà Sandro Tonali a giocare insieme a Franck Kessie. In attacco ovviamente Rafael Leao.

Per il Milan è un’occasione importante per allungare sul quinto posto, occupato dalla Roma. In caso di vittoria gli uomini di Pioli si porterebbe a +9 sui giallorossi: un buon vantaggio a undici giornate dal termine.

Il Napoli ha deciso di affidarsi in attacco a Mertens, con Politano, Zielinski e Insigne alle sue spalle. I due centrali, nel 4-2-3-1, saranno Fabian Ruiz e Demme. Panchina, dunque, per l’ex Bakayoko. Dietro sarà Maksimovic ad affiancare Koulibaly.

Le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Gabbia, Tomori, Hernández; Tonali, Kessie; Castillejo, Çalhanoğlu, Krunic; Leão. A disp.: A. Donnarumma, Tătărușanu; Kalulu, Kjær; Díaz, Hauge, Meïte, Saelemaekers; Rebić. All.: Pioli.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimović, Koulibaly, Hysaj; Demme, Ruiz; Politano, Zieliński, Insigne; Mertens. A disp.: Contini, Meret; Costanzo, Mario Rui; Bakayoko, Elmas, Lobotka, Zedadka; Cioffi, Osimhen. All.: Gattuso.

Arbitro: Pasqua di Nocera Inferiore