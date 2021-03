Serie A, Highlights Milan-Napoli: la sintesi del match | Video

Milan-Napoli, il big match della 27ª giornata di Serie A. Il video con gli highlights della partita giocata domenica 14 marzo

Una partita delicatissima per gli uomini di Pioli, che affrontano l’ex Rino Gattuso in campo per il posticipo domenicale della 27ª giornata. Uno scontro diretto in mezzo a tanti impegni per il Milan, mentre il Napoli con una vittoria vedrebbe la Champions. Tornano Gabbia (assente da dicembre), Tonali, Theo Hernandez e Calhanoglu, per il resto è lo stesso Milan dell’Old Trafford.

Entrambe le squadre partono bene, il Napoli si fa più pericoloso però con un paio di conclusioni, prima con Insigne all’11” e al 15″ Zielinski. Il polacco si inserisce in area in maniera analoga a Diallo (in Manchester-Milan), ma Donnarumma si allunga e para. Sono due i tiri verso la porta di Ospina per il Milan. con Calhanoglu che non inquadra lo specchio da buona posizione, e in maniera analoga Leao, che calcia largo a giro dalla stessa mattonella qualche minuto dopo.

L’occasione più grande è per il Napoli al 29″, Zielinski si divora l’1-0 all’interno dell’area su assist di Insigne, il polacco calcia di poco a lato e brivido per Donnarumma.

Il primo tempo si chiude 0-0, poche emozioni ma tanta intensità a San Siro, partita equilibrata e risultato giusto per la prima frazione.

Milan-Napoli, il secondo tempo

Appena uscito dagli spogliatoi, come a Manchester, il Milan prende il gol dell’1-0. Un buco sulla fascia sinistra apre una prateria per Politano, che arriva davanti a Donnarumma e strozza la conclusione. La palla rotola lentamente in porta, Milan beffato in ripartenza.

Al 57″ ancora pericolosissimo il Napoli. Fabian Ruiz calcia a botta sicura da dentro l’area, miracolo di Donnarumma, che lascia la palla lì. Lo stesso Ruiz non riesce poi a correggere in porta per l’opposizione di Dalot. Intanto corre ai ripari Pioli, che al 60″ cambia tutta la trequarti offensiva. Fuori Krunic, Calhanoglu e Castillejo, dentro Rebic, Brahim e Saelemaekers.

Occasione colossale per Leao qualche minuto dopo, che servito da Rebic non riesce a calciare bene da dentro l’area piccola svirgolando il pallone. Fuori anche Kessiè, che rifiata in vista dei tanti impegni, al suo posto Meitè.

Milan ancora vicino al pari con un colpo di testa di Rebic su cross di Tonali da palla inattiva. Brutto fallo di Di Lorenzo su Theo Hernandez. L’ex Empoli entra a martello, solo giallo per Pasqua. Il Milan spinge con qualità, ma non trova il pari. Fuori uno spento Leao, dentro Hauge.

All’85” l’arbitro è chiamato al monitor dalla sala Var per un contatto tra Bakayoko e Theo. Pasqua guarda il monitor un attimo senza concedere il penalty. Al 91″ rosso diretto per Rebic, probabilmente per qualche parola di troppo all’arbitro che gli era scivolato davanti pochi secondi prima. Finisce 0-1 per il Napoli, il Milan torna a perdere a San Siro dopo il ko contro l’Inter.