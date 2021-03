Milan-Napoli, Maldini: “Ibra ha costruito tanto. Kessie? Ci stiamo muovendo!”

Prima del calcio d’inizio di Milan-Napoli ha parlato Paolo Maldini. Ecco le dichiarazioni del Direttore tecnico rossonero ai microfoni di Sky Sport

A pochi minuti dall’inizio di Milan-Napoli, il Direttore tecnico dei rossoneri, Paolo Maldini, è intervenuto a Sky Sport: “La nostra recente storia ci deve far capire che il Milan ha tante facce ma abbiamo sempre lo stesso spirito, almeno lo abbiamo avuto nel 98% dei casi. A certi livelli, quando ti mancano alcuni giocatori, fai fatica a fare la differenza”

Successo fondamentale – “Con una vittoria non molli nella rincorsa all’Inter e ti allontani dalle quinte. Ibra? Partecipa ai momenti importanti anche fuori dal campo. Lui ha costruito tanto dentro e fuori del campo. La società ha lavorato in una determinata maniera, con Pioli che si è allineato a queste idee. Le componenti del momento positivo sono tanti, con i calciatori che stanno mostrando la loro qualità

Leggi anche:

Rinnovo Kessie – “Ci siamo mossi per lui ma anche per Calabria. Non abbiamo ancora raggiunto nessuno degli obiettivi ma ci stiamo lavorando”.

Gattuso mister – “E’ un allenatore in continua evoluzione, per rimanere a passo con i tempi bisogna fare così”