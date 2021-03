Calciomercato Milan, futuro Dalot: il Manchester United ha deciso

Diogo Dalot non sembra rientrare nei piani del Manchester United. Il futuro del terzino portoghese – a prescindere dalla sua permanenza al Milan – sarà lontano dall’Old Trafford. Il nome del classe 1999 è sulla lista dei partenti al pari di altri tre calciatori dei Red Devils

Prova non propriamente positiva quella di ieri sera per Diogo Dalot. Il terzino portoghese, dopo due buone prestazioni contro Verona e Manchester United, è tornato a faticare. Contro il Napoli, ha perso il duello con Lorenzo Insigne, risultando spesso impreciso e da un suo passaggio errato è nata l’azione che ha portato gli uomini di Gattuso al gol, risultato poi decisivo.

Ad oggi non c’è chiarezza in merito al futuro di Diogo Dalot. Il calciatore classe 1999 è sbarcato a Milano in prestito secco: Milan e Manchester United, proprietario del suo cartellino, si siederanno a parlare per capire se ci sono i margini per un riscatto.

In questo momento le priorità del club rossonero, come è facile capire, sono davvero altre ma il punto della situazione verrà fatto sicuramente prima della chiusura della stagione.

Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile riscatto ad una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Notizia che non ha trovato conferma ma la cifra sembra eccessiva, considerando che i titolari indiscussi sono Davide Calabria e Theo Hernandez. Il Milan ha dimostrato di voler puntare sul calciatore ma è ovvio che una permanenza è legata anche al prezzo che i Red Devils decideranno di fare del loro calciatore.

Conferme dall’Inghilterra

Dall’Inghilterra confermano che Dalot non è nei piani del Manchester United, che lo cederà nella prossima sessione di calciomercato. Metro riporta il nome del portoghese nella lista dei partenti, insieme a Jesse Lingard, Juan Mata e Phil Jones. La speranza è di incassare una cifra complessiva vicina ai 70 milioni di euro.

Come vi abbiamo raccontato, non mancano le squadre interessate a Dalot. Oltre al Milan, il terzino piace al Napoli, che cerca rinforzi sugli esterni, e al Barcellona.