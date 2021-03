Milan-Manchester United, doppio recupero: annuncio ufficiale!

Il Manchester United recupera i pezzi in vista del match di San Siro. Ieri contro il West Ham ha è tornato in campo Rashford. Solskjaer si appresta a riabbracciare anche de Gea

Il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer torna al successo in Premier League. Dopo il pari contro il Milan, si sono imposti in campionato contro il West Ham per 1 a 0. Oltre al successo, arrivato all’Old Trafford, la buona notizia per i Red Devils è il ritorno in campo dal primo minuto di Rashford.

Il tecnico, chiaramente, ha mostrato tutta la sua felicità per aver recuperato una pedina fondamentale, che era assente contro i rossoneri giovedì scorso. Solskjaer – intervenuto ai microfoni di MUTV – si è così espresso: “Sono molto contento del suo ritorno, ovviamente. Martial e Cavani non hanno ancora recuperato, quindi avere Marcus a disposizione è una grande spinta. È stato importante per noi, per tutta la stagione e ci è mancato anche giovedì”.

Torna anche de Gea

Rashford ha giocato tutta la partita è sarà dunque del match, giovedì prossimo a San Siro. Da valutare, in questi giorni, le condizioni di Martial e Cavani. Il Manchester United ha fuori dai giochi, ad oggi, anche Jones, Mata, Pogba e van de Beek.

L’altra notizia è il ritorno di de Gea, che ha concluso la quarantena e da oggi potrà allenarsi con il resto del gruppo, rendendosi disponibile, verosimilmente, per la partita di ritorno degli Ottavi di finale di Europa League, contro il Milan.