Calciomercato Milan, futuro Donnarumma: le ultime sul rinnovo

Le ultime sul rinnovo di Gigio Donnarumma. Prosegue la trattativa tra il Milan e Mino Raiola, per il prolungamento. Fase di stallo ma il volere del portiere non è cambiato ed è quello di proseguire ad indossare i colori rossoneri

Immaginare un Milan senza Gigio Donnarumma appare alquanto difficile. Il portiere classe 1999, anche negli ultimi giorni, attraverso i social, ha mostrato a tutti il suo attaccamento alla maglia. Risulta complicato sostenere che Donnarumma non pensi esclusivamente al Milan.

Ad oggi però la tanto attesa firma sul contratto non è ancora arrivata e al 30 giugno manca davvero pochissimo. Nonostante la fiducia da parte del club, che confida nel volere del portiere, che ha sempre dichiarato di voler continuare a giocare con la maglia rossonera, nelle ultime settimane non si sono registrati passi in avanti nella trattativa con Mino Raiola.

Il punto sulla trattativa

A provare a fare un punto sull’affare ci ha pensato repubblica.it. La versione online del quotidiano nazionale, conferma l’orientamento di Donnarumma a restare al Milan ma la situazione risulta complessa per via delle differenze tra richiesta e offerta.

Mino Raiola, come più volte vi abbiamo raccontato, pretende per il suo assistito un biennale da 10 milioni di euro netti a stagione. Il Milan, invece, vorrebbe un contratto decisamente più lungo, un quinquennale, a cifre leggermente più basse, 8 milioni di base più bonus, più o meno facili da raggiungere, così da arrivare ai 10 richiesti.

E’ evidente che un avvicinamento alla conquista della Champions League darebbe uno slancio importante alla trattativa. Servirà dunque pazientare ancora un po’, con la consapevolezza che Donnarumma ha voglia di giocare con la maglia del Milan. Vuole confrontarsi con i migliori, nel più grande palcoscenico del calcio europeo, con addosso i colori rossoneri.

Firme vicine

Sono più vicini alla firma, invece, Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu. Lo svedese ha ancora tanta voglia di calcio e pensa che non ci sia nulla di meglio del Milan per continuare a stupire. Il turco nei giorni scorsi è stato a Casa Milan, ribadendo la volontà di proseguire in rossonero. Gli annunci non dovrebbero dunque tardare ad arrivare.