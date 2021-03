Nazionale, Mancini punta Toloi: Romagnoli a rischio

In vista delle partite di qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio, Mancini potrebbe non convocare il rossonero Alessio Romagnoli

La Nazionale Italiana, guidata da Roberto Mancini, dovrà affrontare tre importanti partite valide per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Il primo impegno degli azzurri avrà luogo il 25 marzo contro l’Irlanda del Nord. Mentre, gli altri due match vedranno come rivali Bulgaria e Lituania.

Tre scontri non impossibili, anzi. L’Italia di Mancini è in realtà la più forte sulla carta e dovrà cercare di dare il massimo per raggiungere l’importantissima qualificazione. Dal suo canto, il CT Mancini cercherà di formulare le migliori formazioni scegliendo con cognizione tra i giocatori della lunga lista di convocati.

Il tecnico ex Inter porterà con se 34/35 giocatori: non è semplice disputare tre partite in soli dieci giorni, e c’è bisogno dell’apporto dei migliori calciatori italiani per vincere con più facilità le partite. Ecco, quindi, la lista dei possibili convocati di Roberto Mancini in vista delle partite di qualificazione a Qatar 2022.

I convocati di Mancini

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, i rossoneri che prenderanno parte ai match di qualificazione ai Mondiali 2022, saranno sicuramente Gigio Donnarumma e Davide Calabria. Grossi dubbi, invece, in merito alla presenza di Alessio Romagnoli, capitano del Milan.

Al suo posto, è probabilmente preferita la convocazione di Rafael Toloi, il difensore brasiliano naturalizzato italiano che gioca all’Atalanta. Il 30enne sta disputando una grandissima stagione, e sta mostrando le sue migliori doti sul più grande palcoscenico europeo della Champions League. Difficile, quindi, per Mancini lasciarlo a Bergamo.

Per quanto riguarda Alessio, ha vissuto momenti non troppo positivi durante il corso della stagione. Non è difficile ricordare alcune sue prestazioni assolutamente deludenti, che hanno portato Pioli a preferirgli il neo arrivato Fikayo Tomori – soprattutto dopo il solo pareggio contro la Stella Rossa in Europa League.

Questa la lista dei possibili convocati di Roberto Mancini per il primo turno delle qualificazioni ai Mondiali 2022:

PORTIERI: Donnarumma, Sirigu, Cragno (più uno tra Meret, Gollini e Silvestri)

DIFENSORI: Florenzi, Mancini, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Toloi, Chiellini, Bastoni, Spinazzola, Emerson, Calabria

CENTROCAMPISTI: Jorginho, Locatelli, Barella, Lo. Pellegrini, Verratti, Pessina, Cristante, Castrovilli

ATTACCANTI: Chiesa, Bernardeschi, Immobile, Belotti, Kean, Insigne, Berardi, El Shaarawy, Caputo, Grifo