Recuperi Rebic, Calabria e Leao: le ultime da Milanello

Pioli spera di recuperare Calabria, Leao e Rebic per Milan-Manchester United di Europa League. Ci sono degli aggiornamenti da Milanello.

Stefano Pioli ha annunciato che la decisione sulle convocazioni di Davide Calabria, Rafael Leao e Ante Rebic per Milan-Manchester United verrà presa domattina. Non sono in perfette condizioni fisiche e dunque la loro presenza in lista è incerta.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Peppe Di Stefano a Sky Sport, i tre giocatori oggi hanno svolto una seduta di allenamento supplementare a Milanello. L’allenatore vuole sfruttare tutto il tempo che rimanere per cercare di recuperarli. Sarebbe importante averli a disposizione per la decisiva sfida del ritorno degli Ottavi di Europa League.

Per Pioli sarebbe importante recuperare soprattutto Leao e Rebic, considerando che Zlatan Ibrahimovic torna giusto per Milan-Manchester United e non può essere al 100% della forma. Rientra anche Ismael Bennacer a centrocampo, però l’ex Empoli dovrebbe partire dalla panchina. Out ancora, invece, Mario Mandzukic.

Per quanto riguarda i Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer non potrà contare su Edinson Cavani, Anthony Martial, Eric Bailly e Juan Mata. Ma l’allenatore norvegese ritrova elementi importanti come David De Gea, Paul Pogba, Marcus Rashford e Donny van de Beek.

Sicuramente il Manchester United parte favorito a San Siro, però il Milan ha già sorpreso a Old Trafford e proverà a sorprendere anche sul proprio campo.