Manchester United, ufficiale: ricaduta per l’attaccante, salta il Milan

Ultim’ora in casa Manchester: l’attaccante salterà la sfida con il Milan. Le sue condizioni non sono ancora al meglio.

Notizia dell’ultima ora in casa Manchester United. Gli inglesi partiranno per Milano ancora senza un calciatore molto importante.

Il club inglese, sul proprio sito ufficiale, hanno fatto sapere poco fa che Edinson Cavani è ancora indisponibile.

L’attaccante uruguayano aveva già saltato la gara d’andata con il Milan, ma sembrava finalmente recuperato. Non a caso la prima lista convocati emessa dal tecnico Solskjaer comprendeva anche il numero 7 ex Napoli.

Leggi anche:

Cavani, ancora un infortunio: niente duello con Ibrahimovic

Cavani pare aver avuto una ricaduta nell’allenamento di rifinitura e dunque, per ulteriori problemi muscolari, resterà a Manchester.

Secondo quanto scritto su Manutd.com, il centravanti classe ’87 avrebbe accusato un dolore proprio nel finale dell’ultimo allenamento, prima che la squadra di Solskjaer raggiungesse l’aeroporto per poi imbarcarsi verso l’Italia.

Con lui resterà out anche il difensore Eric Bailly, che aveva subito un risentimento muscolare già dopo la gara di sette giorni fa contro il Milan. Entrambi escono così dalla lista dei convocati.

Niente da fare dunque per lo scontro tra titani, fra Cavani e Zlatan Ibrahimovic. I due si sarebbero ritrovati sul campo dopo cinque anni dall’ultima volta che giocarono assieme con la maglia del PSG.

C’era grande curiosità visto che l’uruguayano e lo svedese del Milan non hanno mai avuto un gran feeling in Francia. Anz, Ibra tempo dopo ammise che Cavani fosse l’unica persona nell’ambito PSG che non riuscisse a sopportare. Forse per colpa del carattere forte di entrambi e per il dualismo nel ruolo di centravanti.

Partiranno regolarmente invece De Gea, Pogba e Van de Beek. I tre calciatori dello United, assenti nel match d’andata ad Old Trafford, saranno molto probabilmente titolari domani sera alle ore 21:00.