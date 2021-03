Europa League, Highlights Milan-Manchester United: la sintesi del match | Video

Milan-Manchester United, l’ottavo di finale più prestigioso. Il video con gli highlights del ritorno di giovedì 18 marzo

Il Milan ancora una volta martoriato dagli infortuni, si presenta alla gara di ritorno degli ottavi di finale praticamente senza attaccanti. Come falso nove spazio a Castillejo dal primo minuto, visto il forfait sia di Leao che di Rebic. Fuori Calabria e Romagnoli, in panchina Ibrahimovic e Tonali.

I rossoneri cominciano il match con qualche imbarazzo, ma con il passare dei minuti funziona il pressing alto e il Milan prende in mano il pallino del gioco. Faticano ad arrivare palle gol per gli uomini di Pioli, visto i calciatori in campo. In ogni caso tutti i titolari, nella prima frazione, giocano un’ottima partita, ma praticamente senza squilli. Un buonissimo scambio al limite crea spazio per una conclusione di Saelemaekers, Henderson mette in corner. L’ultima occasione del primo tempo è anche la più colossale per il Milan, che scappa in campo aperto 3 v 3, ma Krunic da dentro l’area mette a lato.

Il primo tempo finisce 0-0, ottima prova del diavolo.

Leggi anche:

Milan, Maldini: “Infortuni? Siamo in difficoltà. Seedorf farebbe ancora la differenz

Nuovo stadio Milan e Inter, i nerazzurri rispondono a Sala

Milan-Manchester United, il secondo tempo

Così come per la prima frazione di gioco, il secondo tempo inizia con lo United più aggressivo. Solskjaer mette dentro Pogba per uno spento, quasi inesistente Rashford. E’ proprio Pogba che cambia la partita, entrando benissimo e dando la scossa ai red devils. Dopo un paio di rimpalli in area, il Milan con Calhanoglu e Meitè non riesce a rinviare un pallone vagante. La palla arriva tra i piedi di Pogba, che dopo una finta calcia in porta trovando il gol dello 0-1.

E’ un gol importantissimo per lo United, che prova dopo il gol a gestire. Praticamente nessuna occasione per gli inglesi durante tutto il secondo tempo, mentre il Milan non riesce a trovare occasioni da gol.

PER I GOL E GLI HIGHLIGHTS DI MILAN-MACHESTER | CLICCA QUI

Pioli mette dentro Ibrahimovic, al ritorno dall’infortunio ma non in piena forma. L’occasione più importante è proprio sulla testa di Ibra, che su cross di Calhanoglu spara addosso a Henderson. Un Milan stanco prova con la forza della disperazione a trovare il pari, e prolungare il match fino ai tempi supplementari, ma lo United gestisce molto bene gli ultimi minuti e il gol di vantaggio.

Finisce 0-1, il Milan esce a testa alta dall’Europa League, dopo aver trovato l’avversario più forte e a tratti aver anche dominato, tra andata e ritorno.