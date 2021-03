Sky – Fiorentina-Milan, Hauge titolare: Pioli ci pensa

Cambi di formazione in casa Milan, in vista della delicata trasferta con la Fiorentina. Può tornare titolare il giovane esterno.

Gli infortuni e le assenze in casa Milan sono ancora numerose, ma nonostante ciò Stefano Pioli attuerà qualche cambiamento di formazione.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, in vista di Fiorentina-Milan di domenica prossima ci saranno alcune modifiche dal 1′ minuto.

La più intrigante riguarderebbe il ritorno in campo di Jens-Petter Hauge. L’esterno offensivo norvegese vedrebbe le proprie quotazioni in ascesa.

Il classe ’99 dovrebbe essere scelto da Pioli come esterno d’attacco a sinistra, il ruolo che più si addice alle sue caratteristiche.

Dalot, Tonali e Hauge le novità per Firenze

Secondo l’emittente satellitare, Hauge dovrebbe essere preferito a Krunic e Brahim Diaz in una sorta di ballottaggio a tre per il ruolo di ala sinistra.

Il 21enne ex Bodo/Glimt non gioca da titolare in campionato dallo scorso gennaio, quando era stato schierato dal 1′ minuto nella trasferta di Cagliari, vinta 2-0 dai rossoneri.

Dopo di che Hauge ha avuto alcune chance solo entrando dalla panchina, ma anche alcuni problemi muscolari e il contagio al Covid-19.

L’esterno non è l’unico volto nuovo in vista di Firenze. Pioli dovrebbe riportare in formazione anche Diogo Dalot e Sandro Tonali, entrambi in panchina ieri contro il Manchester United.

Nel 4-2-3-1 confermato il tandem difensivo Kjaer-Tomori, con appunto Dalot e Theo Hernandez sulle corsie laterali.

A centrocampo Tonali ha più chance di Meite di affiancare l’intoccabile Kessie. Mentre sulla trequarti spazio per Saelemakers, Calhanoglu e Hauge. Finalmente Ibrahimovic tornerà al centro dell’attacco come prima punta.

L’undici titolare del Milan a Firenze: (4-2-3-1) Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Ibrahimovic.