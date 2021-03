Infortunio Calabria, UFFICIALE: intervento riuscito, i tempi di recupero

Davide Calabria si è operato quest’oggi alla clinica La Madonnina dopo il problema al menisco. Ecco il comunicato ufficiale.

Oggi il terzino del Milan Davide Calabria è stato operato, dopo il problema al menisco accusato nei giorni scorsi.

Il club rossonero ha deciso di far operare dunque il terzino, che resterà forzatamente fuori per un periodo non corto.

Calabria è andato sotto ai ferri presso la clinica La Madonnina oggi pomeriggio. Come comunicato dall’AC Milan, l’intervento è perfettamente riuscito. Si parla di un mese di stop per il difensore classe ’96.

Questo il comunicato ufficiale: “AC Milan comunica che Davide Calabria è stato operato per risolvere la lesione del menisco mediale del ginocchio destro. L’intervento in artroscopia, effettuato presso la clinica La Madonnina dal Dottor Roberto Pozzoni alla presenza del responsabile sanitario rossonero Stefano Mazzoni, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono stimati in 30 giorni”.