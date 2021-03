Milan, verso la Fiorentina: squadra a lavoro

Il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello in vista della sfida di domenica contro la Fiorentina. I giocatori titolari, reduci dalla sfida contro il Manchester United, hanno lavorato in palestra

Dopo il ko contro il Manchester United, nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League, il Milan è tornato a lavorare a Milanello, per preparare la sfida contro la Fiorentina, in programma domenica alle 18.00, allo stadio Franchi di Firenze.

Il Milan è chiamato a rialzare la testa, dopo la sconfitta con il Napoli, per riprendere la corsa alla Champions League, obiettivo assolutamente da non fallire.

Contro la Fiorentina, come detto nelle scorse ore, non ci saranno Davide Calabria, Ante Rebic, Rafael Leao, Alessio Romagnoli, Mario Mandzukic e Daniel Maldini.

La lista degli infortunati continua ad essere ancora lunghissima ma contro i viola aumenterà il minutaggio di Zlatan Ibrahimovic.

Il report da Milanello

Lo svedese è chiamato a dare una mano importante alla squadra con i suoi goal. L’attaccante si è allenato oggi con il resto del gruppo. Chi non è sceso in campo dal primo minuto contro il Manchester United – come riporta il club sul proprio sito ufficiale – ha svolto alcuni esercizi atletici eseguiti utilizzando degli ostacoli bassi.

Poi spazio a delle esercitazioni tecniche abbinate a un lavoro aerobico, per proseguire e concludere la sessione attraverso una serie di partitelle su campo ridotto. Per gli undici titolari, con i Red Devils, lavoro defaticante in palestra.

Domani sarà già vigilia e il Milan è pronto a tornare sui campi di Milanello per un allenamento mattutino, poi, alle ore 14.00 la consueta conferenza stampa di mister Pioli.

Le possibili scelte di Pioli

Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo contro la Fiorentina non dovrebbero esserci molte sorprese. In difesa The Hernandez, Kjaer, Tomori e uno tra Kalulu e Dalot (questa volta dovrebbe spuntarla il portoghese) a comporre la linea a quattro davanti a Gigio Donnarumma.

A centrocampo spazio a Sandro Tonali al fianco di Franck Kessie. I dubbi maggiori sono legati all’attacco. Tutto ruota attorno a Zlatan Ibrahimovic, che giocherà certamente di più ma andrà capito se dal primo minuto o meno. Possibile spazio sulla trequarti per Krunic, Calhanoglu e Castillejo.