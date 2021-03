Calciomercato Milan, affare a zero | Una concorrente in meno!

Secondo quanto riportato da le10sport, il Valencia di Gracia sarebbe fuori dalla corsa a Florian Thauvin. Il Milan osserva

Florian Thauvin, esterno d’attacco francese, sembrava vicinissimo all’addio al Marsiglia, club con il quale ha un contratto in scadenza a giugno. Nei mesi scorsi, l’attaccante pareva assolutamente deciso nel non voler rinnovare col Marsiglia, e il Milan sembrava essere la sua principale destinazione in estate.

Negli ultimi giorni le cose sembrano essere un pò mutate. Se ricordiamo bene, qualche giorno fa, in conferenza stampa, lo stesso Thauvin aveva aperto inaspettatamente al rinnovo contrattuale col club francese.

“Nelle ultime settimane ci sono state cose più importanti da gestire in società con tanti cambiamenti. Il mio futuro, non ne ho ancora idea, ma una cosa è certa, ed è che ho sempre avuto una buona intesa con Pablo e anche con chi mi sta intorno. Quindi vedremo cosa succederà in futuro, al momento non so più di questo “.

Erano state queste le parole di Florian, che hanno voluto sottolineare il gran rapporto con Pablo Longoria, nuovo presidente dell’OM Marsiglia. Negli ultimi mesi infatti ci sono stati grandi modifiche nell’ambiente del club francese, dato che sia l’allenatore che la società sono cambiati.

Resta quindi l’ incertezza sul futuro di Thauvin, ancora indeciso se lasciarsi convincere dai buoni proposito del nuovo Marsiglia, o cambiare area e tentare orizzonti più prestigiosi. Nell’ultimo periodo, oltre al Milan, anche Siviglia, Leicester e Valencia si erano interessate concretamente all’esterno d’attacco 28enne. Ma le10sport riporta una grande novità.

Valencia fuori dalla corsa a Thauvin

Una delle pretendenti storiche di Florian Thauvin è sicuramente il Valencia di Javi Gracia. La squadra spagnola sarebbe potuta essere una, tra quelle citate sopra, ad appropriarsi del giocatore sfruttando la sua scadenza contrattuale.

Ma come ci fa sapere le10sport, noto quotidiano sportivo francese, Thauvin sarebbe il primo a non gradire tale destinazione. L’ipotetico colpo degli spagnoli si è raffreddato in quanto il Valencia versa in una situazione economica e sportiva non positiva.

Ciò starebbe a rappresentare maggiori possibilità per Milan, Sevilla e Leicester di accaparrarsi il talento francese. Sempre che questo non rinnovi col Marsiglia! Il club francese potrebbe puntare ad un aumento dell’ingaggio stagionale, ma anche il rinnovo potrebbe non escludere la sua cessione, con un’eventuale opzione contrattuale!