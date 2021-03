Under 21, Pinamonti non parte: c’è Colombo

Lorenzo Colombo, giovane del Milan in prestito alla Cremonese, è stato convocato nell’under 21 per disputare i gironi degli europei.

Il Milan è una compagine giovanissima e ricca di talento. Una filosofia fortemente voluta dal club di via Aldo Rossi che ha speso molte delle risorse in ragazzi sotto i 25 anni. Non è un caso che due dei calciatori di Stefano Pioli siano stati convocati dalla nostra nazionale under 21 per la fase a gironi degli europei di categoria: Matteo Gabbia e Sandro Tonali.

La fase a gironi della manifestazione si svolgerà tra il 24 e il 30 marzo e vedrà gli azzurrini impegnati in tre gare cruciali per l’accesso alla fase a eliminazione diretta della rassegna. Il 24 marzo la squadra di Paolo Nicolato affronterà la Repubblica Ceca alle ore 18. La seconda gara in programma sarà disputata il 27 marzo, sempre alle ore 18, contro i temibili spagnoli. L’ultima partita vedrà l’Italia affrontare la Slovenia il 30 marzo marzo alle ore 21.

Il blocco dell’ATS di Milano all’Inter ha portato un cambio nella lista dei convocati: Andrea Pinamonti non potrà partire in nazionale essendo sottoposto a quarantena. Al suo posto Nicolato ha deciso di convocare Lorenzo Colombo, calciatore della Cremonese ma di proprietà del Milan.

L’attaccante di scuola rossonera ritrova la maglia azzurra a distanza di due anni, quando disputò l’europeo Under 19.

Prima chiamata in Under 21 per Lorenzo Colombo

Lorenzo Colombo risponderà per la prima volta alla convocazione della nazionale italiana under 21 diretta da Paolo Nicolato. Per il calciatore resta un anno da ricordare con la prima rete ufficiale segnata al Milan contro il Bodo Glimt in Europa League. Il calciatore ha continuato il suo percorso di crescita alla Cremonese, dove pochi giorni fa ha siglato il suo primo gol in Serie B.

Ecco la lista aggiornata dei convocati:

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Michele Cerofolini (Reggiana), Alessandro Plizzari (Reggina)

Difensori: Raoul Bellanova (Pescara), Enrico Delprato (Reggina), Gianluca Frabotta (Juventus), Matteo Gabbia (Milan), Matteo Lovato (Hellas Verona), Riccardo Marchizza (Spezia), Lorenzo Pirola (Monza), Luca Ranieri (Spal), Marco Sala (Spal), Gabriele Zappa (Cagliari).

Centrocampisti: Davide Frattesi (Monza), Giulio Maggiore (Spezia), Tommaso Pobega (Spezia), Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa), Sandro Tonali (Milan).

Attaccanti: Patrick Cutrone (Valencia), Lorenzo Colombo (Cremonese), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Genoa).