Calhanoglu, dolci ricordi all’Artemio Franchi: record di gol a Firenze

In vista del match di domani tra Fiorentina e Milan, è rilevante un dato su Hakan Calhanoglu. L’Artemio Franchi è lo stadio dove ha segnato più gol in Serie A

Ci si aspetta una netta ed evidente ripresa dai ragazzi di Pioli. Brucia ancora, probabilmente, l’eliminazione dall’Europa League per mano del Manchester United. Adesso rimane il campionato l’unico impegno del Milan, con la qualificazione alla prossima Champions League come vero obiettivo.

Il club rossonero, già dall’inizio del campionato, sa che è l’approdo nell’Europa delle grandi il vero traguardo di questa stagione; e per riuscirci bisogna evitare di commettere altri passi falsi. La sconfitta contro il Napoli ha lasciato l’amaro in bocca, e portato la Juventus a meno un punto dal Milan, secondo in classifica. Le pretendenti sono adesso molto vicine, per questo la gara di domani contro la Fiorentina di Prandelli può rappresentare l’occasione per consolidare quel fatidico posto in Champions.

Oggi, è stata diramata la lista dei convocati di Pioli per la trasferta di domani a Firenze. Mancano ben sei giocatori, tutti essenziali, alla rosa del Milan. I vari infortuni hanno decimato il gruppo, per questo i disponibili dovranno dare il massimo e fare il triplo del lavoro.

In vista di domani, ci aspetta tanto da Hakan Calhanoglu, il trequartista rossonero che è sembrato troppo poco lucido nelle ultime occasioni disputate. Eppure, il turco era il perno della squadra; non sbagliava un passaggio e offriva palle gol al bacio ai compagni.

Ma Hakan, dopo il Covid e l’infortunio, sembra non esser ancora riuscito a recuperare la sua migliore condizione. Il trequartista è anche uno a cui piace tanto segnare. Certo, è da un pò che la porta sembra essere stregata per lui. Ma chissà se lo stadio Artemio Franchi di Firenze non possa sbloccarlo.

Leggi anche:

Artemio Franchi, lo stadio in cui Hakan ha segnato più gol

Secondo quanto ci ricorda bene MilanData sul suo canale Twitter, Calhanoglu ha segnato ben due gol nelle tre trasferte disputate a Firenze con la maglia del Milan.

L’Artemio Franchi è difatti lo stadio in cui il turco ha segnato più reti in Serie A – escludendo San Siro ovviamente. Chissà, quindi, se domani Hakan Calhanoglu non possa tornare a dar ragione a tale dato. Gli servirebbe tanto ritornare al gol, per riprendere la fiducia che sembra aver smarrito.