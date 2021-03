Milan, le statistiche di Dalot in Europa League

Il Milan sta pensando se riscattare o meno Diogo Dalot. Il terzino portoghese ha fatto bene a sprazzi, ma i suoi numeri in Europa League non sono niente male

Il Milan è alle prese con i rinnovi contrattuali ma anche con gli ipotetici riscatti da mettere in atto. Oltre Brahim Diaz, Fikayo Tomori e Souahilo Meite, c’è anche in ballo la possibilità di mantenere Diogo Dalot in rossonero anche per il futuro.

Il terzino portoghese aveva cominciato la stagione rossonera nel migliore dei modi, timbrando un gol e un assist in Europa League contro lo Sparta Praga. A quella gara sono seguite prestazioni poco appariscenti, anzi. Dalot è stato molto criticato, soprattutto quando chiamato in causa a sostituire Davide Calabria.

Diogo è un terzino destro naturale, ma molto duttile sa anche ricoprire la fascia sinistra di difesa; ed è proprio in quella che ha mostrato in realtà prestazioni più lucide. Nella recente gara contro il Verona, il portoghese ha mostrato però segnali di ripresa, mettendo a segno un bellissimo gol; da lui valutato come il migliore della sua carriera.

Ma più che in campionato, Dalot ha avuto maggiore spazio per mettersi in mostra nella competizione dell’Europa League; chiamato in campo nelle rotazioni messe in atto da Stefano Pioli, o a sostituire qualche compagno infortunato. Le statistiche delle sue giocate nella competizione europea, dal quale il Milan è stato eliminato agli ottavi dallo United, mostrano numeri molto positivi.

I numeri di Dalot in Europa League

Se Dalot ha convinto poco in campionato durante l’arco dell’intera stagione, lo stesso non si può dire della sua presenza in Europa League. E i dati che vi descriviamo lo dimostrano.

Per numero di passaggi tentati, Dalot è il 2° della squadra rossonera, alle spalle di Kjaer. Sono 441 i passaggi tentati da Diogo complessivamente. Inoltre, è 2° anche per passaggi riusciti (350), sempre dietro al difensore centrale danese. E se considerando i circa 400 difensori partecipanti all’Europa League, Dalot è il 20° per passaggi riusciti.

Molto interessante è la statistica riguardante i tiri in porta; infatti Dalot è il 1° dei difensori del Milan con tre tiri effettuati.

Non si può neanche dire che Diogo Dalot non abbai dato il massimo nelle manovre offensive della sua squadra: è il 1° del Milan per cross tentati (26). Rilevante è sapere come in campionato, contando una presenza in meno, Dalot abbia effettuato soltanto 12 cross. A dimostrazione del fatto che la dimensione europea sia stata più adatta al calciatore portoghese.

Infine, Diogo è il 3° giocatore del Milan per palloni recuperati in Europa League (53), Ancora una volta alle spalle di Kjaer (78) e stavolta anche di Theo Hernandez (57). Dalot è il calciatore del Milan, insieme a Kjaer, ad aver recuperato più palloni nella metà campo avversaria (16).

Niente male quindi le sue prestazioni in termini di numeri in Europa League! Chissà se guardando questi dati, il Milan possa trovare un motivo in più per riscattarlo.