FIorentina-Milan, i convocati di Pioli: confermate sei assenze

Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani alle 18 tra Fiorentina e Milan.

Domani alle 18 andrà in scena all’Artemio Franchi Fiorentina-Milan. La gara sarà un banco di prova importantissimo per la squadra allenata da Stefano Pioli, chiamata a dimenticare la delusione per l’eliminazione in Europa League.

L’allenatore dei rossoneri non recupera nessun calciatore rispetto alla sfida contro il Manchester United e sarà costretto a schierare una formazione quasi obbligata.

I convocati di Stefano Pioli per Fiorentina-Milan

Nessuna novità per Stefano Pioli, che contro la Fiorentina non recupera nessuno dei suoi sei infortunati. Torna tra i convocati Jens Petter Hauge, indisponibile in Europa poiché non presente in lista UEFA. Domani il norvegese potrebbe anche partire dal primo minuto.

Ecco la lista completa dei convocati per Fiorentina-Milan, in programma domani pomeriggio alle ore 18:

Portieri: A.Donnarumma, G.Donnarumma, Tatarusanu.

Difensori: Dalot, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Stanga, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, Castillejo, Calhanoglu, Diaz, Hauge, Kessie, Krunic, Meite, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Ibrahimovic, Tonin.