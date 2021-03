Fiorentina-Milan, ancora Calhanoglu: terzo gol all’Artemio Franchi

Firenze è un campo che esalta la vena realizzativa di Hakan Calhanoglu, che trova la sua terza al Franchi.

Esistono campi che esaltano certi calciatori, e l’Artemio Franchi esalta Hakan Calhanoglu. Il turco ha siglato a Firenze la sua terza rete alla Viola. Un gol tanto atteso per il numero dieci rossonero, che non trovava la rete dal 23 dicembre, contro la Lazio.

Calhanoglu ha segnato 3 gol al Franchi

Hakan Calhanoglu si esalta a Firenze, campo che lo ha visto siglare 3 reti in 4 apparizioni per il regista turco. Alla Viola il turco ha segnato la prima rete in Serie A nel dicembre del 2017 che valse il pareggio al Milan. La stagione seguente si è ripetuto con un colpo di testa per la vittoria.

Quello di oggi pomeriggio vale il momentaneo vantaggio dei rossoneri.