Fiorentina-Milan diretta tv e streaming, dove vederla oggi dalle 18

Fiorentina-Milan è uno dei big match della 28.a giornata di Serie A. Punti importanti in palio per la zona Champions e quella salvezza

Fiorentina-Milan si affrontano alle 18 all’Artemio Franchi a poco più di un anno di distanza dal match del 2020, l’ultimo disputato con il pubblico nello stadio dei viola. Finì 1-1 con i gol di Rebic e il pareggio di Pulgar su rigore nei minuti finali in un match non senza recriminazioni per i rossoneri a causa del gol annullato a Ibrahimovic per un presunto tocco di braccio non visibile chiaramente al VAR.

Il match odierno è di fondamentale importanza per Ibra e compagni. Dopo il doppio ko con Napoli e Manchester United è necessario invertire la rotta con un risultato positivo che possa almeno consolidare la posizione in zona Champions in attesa del recupero tra Inter e Sassuolo. La Fiorentina, dal canto suo, reduce dall’1-4 di Benevento con la tripletta di Vlahovic, punta a bissare il risultato ottenuto contro i sanniti per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione, approfittando anche del ko del Cagliari a Spezia.

Fiorentina-Milan in diretta tv

Fiorentina-Milan è un’esclusiva di Sky Sport. Per vedere la partita occorre sintonizzarsi su Sky Sport Serie A (canale 201) e Sky Sport 251. Sul digitale terrestre diretta sui canali 473 e 483. La telecronaca del match sarà affidata a Maurizio Compagnoni e Massimo Ambrosini, doppio ex della partita. Al termine approfondimenti in studio con Alessandro Bonan e i suoi ospiti in attesa di Roma-Napoli, match che chiude il programma della 28.a giornata alle 20.45.

La diretta streaming

Due le modalità per vedere Fiorentina-Milan in diretta streaming. La prima, riservata agli abbonati, è SkyGo tramite la app disponibile per pc e dispositivi che trasmette in diretta l’intero palinsesto dei canali presenti nel bouquet. Per accedere alla visione della partita basta selezionare dall’apposito menù Sky Calcio 251 o Sky Sport Serie A.

L’alternativa per chi non possiede un abbonamento a Sky satellite è NowTv, il servizio streaming di proprietà della stessa Sky tramite il quale è possibie acquistare singoli eventi o pacchetti di abbonamento tramite registrazione e pagamento del relativo ticket. Per accedere a NowTv, basta accedere al sito omonimo e seguire la procedura di registrazione. Consigliato il possesso di una connessione performante per supportare adeguatamente lo streaming.