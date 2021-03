Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali: torna Ibra!

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali che Pioli e Prandelli schiereranno al Franchi. Il tecnico rossonero punta su Ibra dal primo minuto

E’ tutto pronto per la sfida del Franchi, valevole per la ventottesima giornata di Serie A, che metterà di fronte la Fiorentina di Cesare Prandelli, al Milan di Stefano Pioli. I rossoneri sono chiamati a rialzare la testa, dopo i ko contro Napoli e Manchester United. L’obiettivo da non farsi scappare è la qualificazione alla prossima Champions League e i tre punti sono vitali.

Il calcio d’inizio è fissato alle ore 18.00. Per l’occasione Pioli dovrà fare ancora a meno di diverse pedine importanti. Gli assenti, che non sono partiti con la squadra, sono Mandzukic, Leao, Rebic, Maldini, Romagnoli e Calabria.

La buona notizia è certamente il ritorno dal primo minuto di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, dopo i 25 minuti in Europa League contro il Manchester United, è pronto a giocare di più, come annunciato ieri dallo stesso Pioli.

Alle sue spalle, confermato Hakan Calhanoglu. Il turco verrà affiancato da Saelemaekers e Brahim Diaz. A centrocampo ritrova una maglia da titolare Sandro Tonali, che affiancherà Franck Kessie. In difesa tutto confermato: davanti a Donnarumma ci saranno Dalot, Tomori, Kjaer e Theo Hernandez.

La Fiorentina si affiderà a Vlahovic in avanti. L’attaccante, da tempo nel mirino del Milan, è reduce dalla tripletta al Benevento. In campo all’ex Jack Bonaventura e Ribery.

Le formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-4-2): Drągowski; Cáceres, Milenković, Pezzella, Martínez Quarta; Eysseric, Pulgar, Castrovilli, Bonaventura; Ribéry, Vlahović. A disp.: Rosati, Terracciano; Barreca, Biraghi, Malcuit, Olivera, Venuti; Amrabat, Borja Valero, Montiel; Callejón, Kouamé. All.: Prandelli.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjær, Tomori, Hernández; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Díaz; Ibrahimović. A disp.: A. Donnarumma, Tătărușanu; Gabbia, Kalulu, Stanga; Bennacer, Castillejo, Hauge, Krunić, Meïte; Tonin. All.: Pioli.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.