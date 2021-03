Milan, 12 vittorie in trasferta: eguagliati due record

Il Milan, con il successo contro la Fiorentina, ha raggiunto le 12 vittorie in trasferta in questa stagione. Lo stesso era accaduto parecchi anni fa

Preziosa e meritata la vittoria degli uomini di Pioli contro la Fiorentina. Una trasferta insidiosa, che ha visto i rossoneri rimontare da un risultato di svantaggio per la prima volta in questa stagione. Oggi pomeriggio, il Milan aveva assolutamente bisogno di rialzarsi dalla pesante eliminazione dall’Europa League per mano del Manchester United.

E per questo si è presentato all’Artemio Franchi di Firenze con tanta grinta e volontà di non lasciarsi sfuggire quel prezioso secondo posto che può valere la qualificazione alla prossima Champions League. Grazie ai gol di Ibrahimovic, Brahim Diaz e Calhanoglu, la squadra di Pioli può finalmente sorridere e guardare con più fiducia al futuro.

Ma a prescindere dalla vittoria di stasera, il Milan sta comunque disputando una stagione al di sopra delle aspettative. Rispetto agli scorsi anni, la squadra sembra rinata e c’è un importante dato che lo conferma. Abbiamo visto i rossoneri avere più successo nelle trasferte in questa stagione, mentre a San Siro sono arrivate le maggiori difficoltà.

Con il successo di stasera, infatti, il Milan ha raggiunto le dodici vittorie in trasferta – su quattordici disputate. Tale numero porta i rossoneri ad eguagliare un record arrivato ormai parecchi anni fa. A dimostrazione che quest’annata è bella e speciale per la squadra di Pioli.

Milan, 12 vittorie in trasferta come in due passate stagioni

Il Milan, con il successo di stasera ha raggiunto le 12 vittorie in trasferta in questa stagione. Ha eguagliato il record raggiunto nelle stagioni 2004/2005 e 2011/2012. In entrambi i campionati citati, i rossoneri si piazzarono al secondo posto, raggiungendo quindi la qualificazione alla Champions League.

Nel 2004, sedeva Carlo Ancelotti nella panchina del Milan, nel 2012 Massimiliano Allegri. Speriamo, quindi, che questo risultato possa dar ragione ancora una volta al record in questione. La squadra di Stefano Pioli ha dimostrato ampiamente di meritarsi quel posto nell’Europa delle grandi. Le due prestazioni contro un’avversaria di peso come il Manchester United in Europa League, hanno lasciato in eredità buoni propositi.