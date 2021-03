Frosinone, ufficiale: esonerato Nesta

L’ex stella rossonera Alessandro Nesta paga gli ultimi risultati negativi: ufficiale l’esonero dalla panchina ciociara.

Brutte notizie per l’ex difensore di Milan e nazionale Alessandro Nesta. L’attuale allenatore è stato sollevato dal proprio incarico con il Frosinone.

Il club ciociaro ha sciolto le riserve poco fa: esonero per Nesta, che paga un periodo piuttosto grigio di prestazioni e risultati in Serie A.

Decisivo il k.o. interno di sabato con il Lecce, che è passato facilmente allo stadio ‘Stirpe’ con un secco 3-0. Nesta ed i suoi ragazzi non erano a corto di successi in campionato da circa un mese.

Questo il comunicato comparso sul sito web della società: “Il Frosinone Calcio comunica di aver sollevato Alessandro Nesta ed il suo staff dalla guida tecnica della prima squadra. La Società ringrazia il mister ed i suoi collaboratori per il lavoro svolto ed augura loro il meglio per il futuro professionale”.

Nonostante il Frosinone partisse con molti favori dei pronostici, considerato come club in lizza per la promozione in A, l’attuale classifica non è di certo rosea.

I gialloblu sono al dodicesimo posto in classifica, a ben 6 punti di ritardo dalla zona playoff. Difficile che i ciociari possano venire risucchiati nella lotta per non retrocedere, ma a Nesta costa caro un andamento anonimo e sotto le aspettative.